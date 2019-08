Turecký fond OYAK podpísal predbežnú dohodu o kúpe British Steel

Dôchodkový fond OYAK bol založený v roku 1961, rok po prvom vojenskom prevrate v Turecku a má takmer 363.000 členov. Celkové aktíva fondu dosiahli v roku 2018 hodnotu 19,3 miliardy USD.

Ankara 16. augusta (TASR) - Turecký vojenský dôchodkový fond OYAK v piatok oznámil, že podpísal predbežnú dohodu o kúpe spoločnosti British Steel, ktorá v máji vyhlásila platobnú neschopnosť.



OYAK dúfa, že jeho investičný nástroj Ataer Holding prevezme britskú oceliareň do konca roku 2019, a že sa stane súčasťou jeho „ambícií na dosiahnutie rastu v oceliarskom priemysle". Ataer Holding vlastní totiž viaceré aktíva v tomto odvetví, je napríklad najväčším akcionárom tureckej spoločnosti Erdemir.



Dôchodkový fond OYAK bol založený v roku 1961, rok po prvom vojenskom prevrate v Turecku a má takmer 363.000 členov. Celkové aktíva fondu dosiahli v roku 2018 hodnotu 19,3 miliardy USD (17,31 miliardy eur).



Táto dohoda zachráni viac ako 4000 pracovných miest v britskej oceliarni a privítali ju miestni politici aj združenia v severovýchodnom Anglicku, kde sídli väčšina prevádzok spoločnosti British Steel.



Britské úrady potvrdili exkluzívne obchodné rozhovory s Ataer Holding, ktorý predložil ponuku na kúpu "celého podniku“.



Po tom, ako oceliareň British Steel oznámila platobnú neschopnosť, ju príslušné britské úrady ponúkli na predaj. Takmer 80 kupcov, vrátane výrobcov ocele, prejavilo záujem o britskú spoločnosť, uviedol OYAK.



Dohoda o exkluzivite dáva fondu OYAK čas na rozhovory so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a odborovými zväzmi a na podrobnú inšpekciu, ktorú chce dokončiť do septembra.



Vedúci divízie ťažby a hutníctva v OYAK Toker Ozcan poznamenal, že jeho prioritou bude „zvýšenie výrobnej kapacity a investovanie do výroby čistej ocele v britskej firme".



British Steel je po koncerne Tata Steel druhým najväčším výrobcom ocele v Británii a spolu s dodávateľským reťazcom zamestnávajú odhadom až 20.000 ľudí.



(1 EUR = 1,1150 USD)