Turizmus medzi poľskou a slovenskou stranou Tatier zlepšia nové spoje

Poprad 3. júla (TASR) – Cestovný ruch medzi poľskou a slovenskou stranou Tatier zlepšia nové spojenia. Deklarovali to zástupcovia Malopoľského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) po utorkovom rokovaní v Tatranskej galérii v Poprade, ktoré bolo venované rozvoju dopravy a cestovného ruchu.



Hlavnou témou stretnutia bolo otvorenie autobusovej linky Nový Targ – Lysá Poľana – Poprad od septembra tohto roku a sezónnej linky Poprad – Starý Smokovec – Podbanské pripojený s kurzami Zakopané – Starý Smokovec – Poprad od júla. Zástupcovia Poľska a PSK sa takisto zaoberali otvorením priamej autobusovej linky Krakov – Poprad v nadväznosti s leteckým spojením z oboch miest a otvorením železničného spojenia Poprad – Krynica až do Krakova. Obe by mali byť v prevádzke od leta budúceho roka.



"Priame autobusové spojenie Poprad – Krakov existuje na komerčnej báze, máme však informácie, že sa neviaže na pevný grafikon. Chceme sa preto vydať vlastnou cestou, našou snahou je urobiť spojenie verejných dopravcov medzi Popradom a Novým Targom. Legislatíva nám umožňuje v rámci vnútroštátnej linky realizovať dopravu iba po hranicu, takže to riešime technicky tak, aby sa autobusy z Popradu a Nového Targu stretli na hranici v Lysej Poľane. Momentálne riešime prestupovú stanicu, keďže ten priestor bol odpredaný súkromnému vlastníkovi. Uskutočnia sa rokovania s ním aj so starostkou Lysej Poľany, aby sa tento problém vyriešil," uviedol po stretnutí riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga, že v súčasnosti PSK dotuje 14 liniek na hranicu s Poľskom.



Zástupca Malopoľského vojvodstva Grzegorz Lipiec predpokladá, že táto linka bude ekonomicky rentabilná a využívaná návštevníkmi, ktorí budú chcieť vo Vysokých Tatrách lyžovať i chodiť na turistiku. "Naším cieľom je prevádzkovať ju celoročne, pretože návštevnosť je silná v zime i lete," uviedol s tým, že financovať linku na poľskej strane by malo na úrovni 30 percent Malopoľské vojvodstvo, pridajú sa však aj ďalšie strany. Cvoliga potvrdil, že Slovenská autobusová doprava zaregistrovala zvýšený záujem o prepravu do Ždiaru pre Chodník korunami stromov. V tejto súvislosti predpokladá, že väčší záujem bude o verejnú dopravu do tejto lokality aj z poľskej strany.



Čo sa týka vlakového spojenia z Popradu, cez Krynicu do Krakova, to do roku 2010 fungovalo, spoje však neboli vyťažené a železnice ich z viacerých dôvodov zrušili. Cieľom oboch strán je vlakovú linku opäť sprevádzkovať, problémom však je neelektrifikovaných 40 kilometrov trate na slovenskej strane. "V roku 2019 by sa mal podľa našich informácií tento spoj vrátiť na koľaje. Pre nás je dôležité napojenie Miškovec – Krakov – Rzeszów, je to veľmi strategické pre veľké letiská. Zvyšuje sa tiež naša spolupráca s Malopoľským a Podkarpatským vojvodstvom, ale aj na ukrajinskej strane, s ktorou máme už aj zrealizované spoločné projekty," uzavrel Cvoliga.