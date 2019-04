Spoločnosť TMR plánuje takmer 11-percentný medziročný nárast výnosov

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou je plánovaný na 37 miliónov eur, doplnil PR manažér Tatry mountain resorts Marián Galajda.

Liptovský Mikuláš 17. apríla (TASR) – Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) plánuje v rámci súčasného finančného roka ročné konsolidované výnosy vo výške 120 miliónov eur, čo by predstavovalo 10,9 % medziročný nárast. TASR o tom informoval PR manažér TMR Marián Galajda po stredajšom valnom zhromaždení spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.



Doplnil, že zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou je plánovaný na 37 miliónov eur, teda 8,3 % nárast oproti prevádzkovému zisku v minulom roku. „Akcionári medzi iným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2017/18 vo výške 7,574 milióna eur, a to tak, že 757.400 eur sa použije na doplnenie rezervného fondu, 225.300 eur sa použije na úhradu straty minulých období, 38.000 eur sa použije na prídel do sociálneho fondu a 6,553 milióna eur sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období,“ spresnil.



Za audítora TMR na valnom zhromaždení opätovne zvolili spoločnosť KPMG Slovensko. Ďalej akcionári podľa Galajdu schválili zmeny stanov a zvolili členov dozornej rady Igora Rattaja a Adama Tomisa.