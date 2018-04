Spoločnosť TMR plánuje vyše 9-percentný medziročný nárast výnosov

V rámci investičnej stratégie sa spoločnosť bude zameriavať na poľské aj domáce prevádzky.

Liptovský Mikuláš 18. apríla (TASR) – Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), prevádzkovateľ horských stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách, plánuje v rámci súčasného finančného roka ročné konsolidované výnosy vo výške 105 miliónov eur. Malo by to predstavovať 9,5-% medziročný nárast. TASR o tom informovala hovorkyňa TMR Zuzana Fabianová po stredajšom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši.



Dodala, že zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou spoločnosť plánuje na 33,5 milióna eur, čo predstavuje 6,3-% nárast oproti prevádzkovému zisku v minulom roku. „Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2016/17 vo výške 9,223 milióna eur, a to tak, že 10 % sa použije na doplnenie rezervného fondu a zvyšok vo výške 8,300 milióna eur sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období,“ spresnila hovorkyňa.



Za audítora TMR bola na valnom zhromaždení opätovne zvolená spoločnosť KPMG Slovensko. Ďalej akcionári podľa Fabianovej schválili zmeny stanov a opätovne zvolili za člena dozornej rady Pavla Mikušiaka, ktorému uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie a odvolali členov Výboru pre audit.



V rámci investičnej stratégie sa spoločnosť bude zameriavať na poľské aj domáce prevádzky. „Modernizácia poľského strediska Szczyrk bude pokračovať druhou etapou po získaní potrebných povolení a investície budú smerovať aj do Sliezskeho zábavného parku, ako aj do rozširovania a zlepšovania kvality služieb v slovenských strediskách,“ uzavrela.