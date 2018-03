Tusk verí,že EÚ dostane výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka do USA

Tusk zdôraznil, že ide o to, aby sa nenarušili transatlantické vzťahy.

Brusel 21. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk sa mierne optimisticky vyjadril o tom, že Európska únia (EÚ) by predsa len mohla získať výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka do USA.



"Mám dobré dôvody, aby som predpokladal, že komisárka Malmströmová dosiahne viac, než sme si mysleli pred dvomi, tromi dňami," povedal Tusk v Bruseli. Teraz treba počkať na konečné rozhodnutie Washingtonu, ktoré bude známe vo štvrtok (22. 3.).



Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová je aktuálne vo Washingtone, kde sa pokúša pre EÚ, ktorá je dôležitým obchodným partnerom a spojencom USA, získať výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka, ktoré zavádza prezident Donald Trump. Tusk zdôraznil, že ide o to, aby sa nenarušili transatlantické vzťahy. "Ide o veľa," uviedol Tusk a dodal, že ešte je čas na zodpovedné činy.