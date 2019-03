Rovnako ako najvyššie priečky však má svoje stálice aj opačný pól rebríčka spoľahlivosti podľa TÜV Report 2019. Kraľuje mu Dacia Logan – postupne sa umiestnila ako druhá, prvá a opäť druhá od konca.

Bratislava 4. marca (TASR) - Aj lacné jazdené auto môže byť spoľahlivé. Vyplýva to z rebríčka spoľahlivosti TÜV Report 2019.



Medzi kvalitou ojazdeného auta a jeho cenou teda nemusí platiť priama úmera. Rebríčku spoľahlivosti podľa TÜV Report 2019 síce "kraľuje" Porsche 911, ktoré je pre väčšinu motoristov len nedosiahnuteľným snom, ale na najvyšších priečkach je aj viacero modelov, ktoré nezaťažia rozpočet nového majiteľa ani pri kúpe a ani častými návštevami servisu.



V kategórii 4- a 5-ročných automobilov je priemerný podiel závažných nedostatkov na úrovni 10,3 %, v prípade 6- a 7-ročných "jazdeniek" stúpne na 16,2 % a pri autách s vekom 8 a 9 rokov je to už viac ako 22 %.



Vo všetkých troch kategóriách sú však modely, ktoré tieto čísla výrazne podliezajú - vo všeobecnosti sú nemeckej a japonskej výroby. Treba dodať, že líder poradia Porsche 911 má v každej kategórii spomedzi áut na najvyšších priečkach najmenej najazdených kilometrov.



Medzi 4- až 5-ročnými automobilmi, ktoré sú aj ako nové cenovo dostupné, najlepšie obstál Renault Captur, ktorý je štvrtý. Dobre sa darí aj modelom Opel Mokka a Mazda 2. V zozname 5- a 6-ročných ojazdených automobilov sú to Mitsubishi ASX (6. miesto) a Mazda 3 na delenom 8. mieste. Medzi 8- a 9-ročnými autami reprezentujú menej prémiový segment Toyota Avensis a VW Golf Plus na delenej 4. pozícii.



Vo všeobecnosti ale platí, že spoľahlivé sa ukazujú byť hlavne vozidlá s vyššou cenovkou v predajni. Sú to najmä Mercedesy a Audi, ktorých modely netrpia vážnymi poruchami aj po odjazdení desiatok tisíc kilometrov.



Rovnako ako najvyššie priečky však má svoje stálice aj opačný pól rebríčka spoľahlivosti podľa TÜV Report 2019. Kraľuje mu Dacia Logan – postupne sa umiestnila ako druhá, prvá a opäť druhá od konca. Podiel nedostatkov, ktoré majú Logany medzi 6. a 7. rokom používania, je takmer 31 % pri nájazde 99.000 kilometrov. V tejto vekovej skupine im spoločnosť robia modely Renault Kangoo, Peugeot 206 a opäť Dacia, tentoraz Sandero.



Vo všeobecnosti platí, že najväčšie problémy sa týkajú malých automobilov, ktoré na dne tabuľky dopĺňa len niekoľko drahších vozidiel. Príkladom je VW Sharan, ktorý však máva vzhľadom na vek aj vyšší nájazd kilometrov ako jeho konkurencia.



Víťazom v triede "mini" je Opel Adam s podielom závažných nedostatkov 3,8 %. V triede malých vozidiel obhájila vlaňajšie prvenstvo Mazda 2 (2,7 % nedostatkov). V kompaktnej triede dosiahol najlepšie výsledky opäť Mercedes triedy A (3,3 %). V strednej triede porazilo Volvo V40 (3 %) vlaňajšieho víťaza Mercedes triedy C (3,4 %). K zmene prišlo aj v triede VAN, kde zvíťazil celkovo druhý Golf Sportsvan (2,5 %). V triede SUV zvíťazil Mercedes GLK (2,6 %).



TÜV Report 2019 zverejnil zväz TÜV (VdTÜV). Zohľadňuje výsledky vyše 10 miliónov technických kontrol vozidiel zo všetkých staníc TÜV v Nemecku od júla 2017 do júna 2018. TÜV Report sa považuje za jeden z najdôležitejších nezávislých zdrojov informácií pre vodičov, najmä pri kúpe jazdených áut.



