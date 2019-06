Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2019 dosiahla 4,445 mld. eur

Vplyv na tvorbu hrubého fixného kapitálu mal hlavne vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 1,6 % v hodnote 4,324 miliardy eur.

Bratislava 6. júna (TASR) - V 1. štvrťroku 2019 celkový objem tvorby hrubého kapitálu dosiahol 4,445 miliardy eur, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu predstavovala 4,146 miliardy eur a zmena stavu zásob 299,8 milióna eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 sa zrýchlil rast tvorby hrubého kapitálu o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,6 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 2,1 %, čo však bolo medziročne o 6 p. b. menej. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vplyv na tvorbu hrubého fixného kapitálu mal hlavne vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 1,6 % v hodnote 4,324 miliardy eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku klesol o 3,8 % na 507,4 milióna eur.



Z hľadiska jednotlivých sektorov sa najviac investovalo do nefinančných korporácií (64,9 %). Objem investícií vzrástol vo verejnej správe o 15 %, finančných korporáciách o 13,2 %, v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 1,7 %, nefinančných korporáciách a v domácnostiach zhodne o 0,6 %.



Medziročný rast investičného dopytu podporili najmä vyššie investície do strojov a prístrojov. Najrýchlejšie rástli kapitálové výdavky na obstaranie kultivovaných biologických zdrojov o 16,2 %. Hodnota investícií do strojov a zariadení, zbraňových systémov vzrástla o 5 %, objem stavebných investícií bol nižší o 3,4 %. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo aj na obstaranie produktov duševného vlastníctva (o 12,9 %).



Stav zásob v ekonomike sa k 31. marcu 2019 oproti stavu na začiatku roka 2019 zvýšil o 299,8 milióna eur. Vývoj ovplyvnil najmä rast zásob nedokončenej výroby o 210 miliónov eur, tovaru o 186,3 milióna eur a materiálu o 127,3 milióna eur. Zásoby výrobkov a zvierat klesli o 223,8 milióna eur.