Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2018 vzrástla o 13,9 %

Bratislava 7. marca (TASR) - Vo 4. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 5,369 miliardy eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5,703 miliardy eur a zmena stavu zásob zápornú hodnotu 334,5 milióna eur. Medziročne sa rast tvorby hrubého kapitálu zrýchlil, vo 4. štvrťroku 2018 vzrástol o 13,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tvorba hrubého fixného kapitálu sa medziročne zvýšila o 9 %. Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä vyšší objem nakúpených nových fixných aktív o 8,1 % v hodnote 6,026 miliardy eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku poklesol o 0,5 % na 712,9 milióna eur.



Na medziročnom raste investičnej aktivity sa podieľali najmä vyššie investície vo verejnej správe, ich objem sa zvýšil o 27,8 %. Vyššie investície boli aj v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 5,7 %, v domácnostiach o 5,1 % a v nefinančných korporáciách o 4,5 %. Nižšie investície boli len vo finančných korporáciách o 6,4 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií (54,1 %) smeroval do nefinančných korporácií.



Medziročný rast investičného dopytu ovplyvnili vyššie investície do všetkých druhov aktív. Najviac rástli kapitálové výdavky do stavebných investícií o 11,6 %, v tom do budov na bývanie o 11,5 % a ostatných stavieb o 11,7 %. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo aj do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 7,9 %, v tom do dopravných prostriedkov o 10,5 %, do ostatných strojov a zariadení o 6,6 %. Vyšší bol objem investícií na obstaranie produktov duševného vlastníctva o 1,4 % a na kultivované biologické zdroje o 3,1 %.



Stav zásob v ekonomike k 31. decembru 2018 oproti stavu na začiatku roka 2018 vzrástol o 1,442 miliardy eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 705,6 milióna eur, výrobkov a zvierat o 381,6 milióna eur, tovaru o 209,4 milióna eur a nedokončenej výroby o 145 miliónov eur.



V roku 2018 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 21,282 miliardy eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 19,840 miliardy eur a zmena stavu zásob 1,441 miliardy eur. Oproti roku 2017 vzrástla tvorba hrubého kapitálu o 8,9 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 6,8 %.