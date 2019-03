Tvorba pracovných miest v USA sa vo februári takmer zastavila

Zlé čísla o tvorbe pracovných miest mierne vykompenzoval pokles miery nezamestnanosti a solídny nárast príjmov.

Washington 8. marca (TASR) - Tvorba pracovných miest v USA sa vo februári prakticky zastavila a bola výrazne slabšia, než sa očakávalo. V niektorých sektoroch, ako je stavebníctvo, sa zamestnanosť dokonca znížila. To zvyšuje obavy z prudkého spomalenia expanzie v USA. Americké akcie po zverejnení správy o vývoji na trhu práce prudko oslabili.



Vo februári vzniklo v USA len 20.000 nových miest po 311.000 v januári, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od septembra 2017. Prognózy počítali so 180.000 novými miestami.



Zlé čísla o tvorbe pracovných miest mierne vykompenzoval pokles miery nezamestnanosti a solídny nárast príjmov.



Miera nezamestnanosti vo februári klesla na 3,8 % zo 4 % v januári, pričom ekonómovia očakávali zníženie len na 3,9 %.



Priemerná hodinová mzda vo februári medziročne stúpla o 3,4 %, čo bolo najviac od apríla 2009. Ekonómovia predpovedali zvýšenie o 3,2 % po náraste o 3,1 % v januári. V medzimesačnom porovnaní si mzdy polepšili o 0,4 %.