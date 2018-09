Tvrdý brexit zdraží potraviny v Británii

Británia vlani doviezla potraviny a nápoje v celkovej hodnote 48 miliárd GBP, z toho väčšinu z EÚ.

Londýn 27. septembra (TASR) - Tvrdý brexit môže Britom zdražiť potraviny, vyplýva z analýzy banky Barclays.



Dovoz potravín a nápojov do Británie môžu zasiahnuť clá vo výške 9,3 miliardy GBP (10,44 miliardy eur) ročne, čo by zvýšilo ich ceny v obchodoch, ak krajina vystúpi z Európskej únie (EÚ) bez dohody, uvádza sa v štúdii Barclays.



Ak sa vyjednávačom nepodarí prelomiť aktuálny pat, predajcovia potravín sa budú musieť vyrovnať s priemerným clom vo výške 27 % na tovary z EÚ. A časť z toho sa určite prejaví na zvýšení cien v obchodoch, varuje Barclays.



"Dodatočné clá, ktorým by čelil dodávateľský reťazec a maloobchod, sú výrazné a nevyhnutne by sa časť z nárastu cien preniesla na spotrebiteľa," uviedol šéf pre maloobchod a veľkoobchod Barclays Corporate Banking Ian Gilmartin.



Británia vlani doviezla potraviny a nápoje v celkovej hodnote 48 miliárd GBP, z toho väčšinu z EÚ. Zatiaľ čo výrobcovia môžu presunúť produkciu a finančné firmy bankárov, supermarkety sa dôsledkom brexitu nevyhnú. Maloobchodníci sa môžu pokúsiť zvýšiť nákupy od lokálnych producentov. V diskontoch Tesca, Jack’s sa 8 z 10 položiek vyrobilo v Británii.



(1 EUR = 0,89080 GBP)