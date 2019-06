U. S. Steel Košice odstavuje pre situáciu na trhu vysokú pec číslo 2

Oceliarne budú pozorne monitorovať situáciu na trhu a sú pripravené reagovať na potreby zákazníkov.

Košice 19. júna (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel informovali o tom, že od štvrtka (20. 6.) dochádza k odstávke vysokej pece číslo 2. Podnik prispôsobuje výrobu a sortiment výrobkov aktuálnej situácii a dopytu zo strany zákazníkov.



"Po dôkladnom vyhodnotení situácie na trhu s oceľou v Európskej únii (EÚ), masívne zasiahnutom oceľovými výrobkami dovážanými do EÚ, sme sa rozhodli konať a chrániť náš biznis proaktívnym spôsobom. Žiaľ, nedočkali sme sa žiadnych rýchlych a rozhodných opatrení od inštitúcií EÚ, ktoré by mali adekvátne podporovať naše odvetvie. Musíme byť zodpovední voči našim zamestnancom a zákazníkom a chrániť náš biznis pre budúcnosť," informoval o tom TASR v stredu hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.



Oceliarne budú podľa neho pozorne monitorovať situáciu na trhu a sú pripravené reagovať na potreby zákazníkov. "Chceli by sme zdôrazniť, že podnikáme na európskom trhu, ktorý bol zasiahnutý dovozom ocele z krajín s neférovými a nerovnými podmienkami obchodovania. Toto všetko vyústilo do dodatočných nákladov, ktorým čelia európski výrobcovia z dôvodu prísnych environmentálnych a klimatických politík a sociálnych štandardov EÚ, ktoré naši konkurenti nemusia dodržiavať," skonštatoval Bača.



Podnik poukazuje na obzvlášť vysoké náklady na elektrinu v regióne spolu s nákladmi na emisné povolenky CO2, ktoré stúpli za ostatný rok päťnásobne, ako aj na vyššie náklady na suroviny a súčasné predajné ceny, čo všetko ohrozuje jeho podnikanie. "Ak sa tieto špecifické podmienky nedostanú do rovnováhy, významne to ovplyvní náš podnik, našich zamestnancov a všetkých, ktorých sa naše podnikanie týka," dodal hovorca.



Smernica EÚ pre systém obchodovania s emisiami podľa hutníckeho podniku zlyháva v zabezpečovaní globálne rovnocenných podmienok pre priemysel EÚ vrátane oceliarskeho sektora, ktorý je vystavený ostrej globálnej konkurencii, takže aj najefektívnejšie oceliarne v Európe čelia výrazne vysokým nákladom vyplývajúcim z nutnosti nákupu povoleniek CO2. Tieto náklady nezaťažujú konkurentov z tretích krajín masívne exportujúcich oceľ do EÚ.



"Napriek všetkým prekážkam pokračujeme vo výrobe ocele efektívnym spôsobom tak, aby sme pracovali v záujme všetkých, ktorí sú zainteresovaní na našom podnikaní. Zároveň považujeme za svoju povinnosť bojovať za rovnocenné a férové trhové podmienky," uviedol Bača.



Výrobcovia ocele v Európskej únii (EÚ) začiatkom júna upozornili na to, že Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov v dôsledku zavedenia ciel na jej dovoz do USA. Poukázali na globálnu nadmernú kapacitu ocele a využívanie trhu EÚ ako dampingového skladu na celosvetové nadbytočné množstvá ocele. Varovali, že ohrozené sú tisícky pracovných miest a EÚ musí preto konať.



V pondelok (17. 6.) došlo v U. S. Steel Košice k podpísaniu nového dodatku ku kolektívnej zmluve medzi vedením podniku a odbormi. Mesačná mzda sa podľa neho od 1. mája zvyšuje každému zamestnancovi o 40 eur. Súčasťou dohody je okrem iného vyplatenie jednorazovej odmeny v decembri vo výške 100 eur po splnení hospodárskych výsledkov stanovených za 12 mesiacov tohto roku. Zároveň doterajšia variabilná mzdová platba ostáva vo výške 9 %.