U. S. Steel Košice postaví linku na výrobu elektrotechnickej ocele

Košice 16. januára (TASR) – Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) vybuduje novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele bez orientácie zrna (NGO). V stredu to oznámil prezident USSK James E. Bruno po spoločnom rokovaní manažmentu firmy s predstaviteľmi vlády SR. Nová linka predstavujúca investíciu v hodnote 130 miliónov USD (približne 114 miliónov eur) bude mať kapacitu výroby približne 100.000 ton ročne. Výstavba sa začne v polovici roku 2019 a spustenie linky je plánované v štvrtom kvartáli 2020.



Vybudovanie novej linky pre elektrotechnické NGO ocele je podľa prezidenta USSK reakciou na zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po vysokokvalitných elektrotechnických NGO oceliach. "Uvedená investícia je dôležitou zložkou našej dlhodobej stratégie zlepšovania a diverzifikácie výrobných kapacít. S touto investíciou zaujme spoločnosť U. S. Steel Košice pevné postavenie preferovaného dodávateľa na báze dlhodobých partnerstiev a podstatnú časť objemu novej linky už zmluvne dohodla so strategickým zákazníkom. Som pevne presvedčený, že tieto správy sú pre komunitu v Košiciach veľkým povzbudením a zdôraznia postavenie Slovenska ako lídra európskeho oceliarskeho priemyslu," dodal Bruno s tým, že nová linka umožní vyrábať moderné kremíkové elektrotechnické ocele bez orientácie zrna a pomôže tak uspokojiť narastajúci záujem o automobily a generátory. Linka doplní už existujúcu linku na spracovanie NGO ocelí v U. S. Steel Košice a umožní USSK získať postavenie prioritného dlhodobého dodávateľa elektrotechnických NGO ocelí kľúčovým globálnym partnerom.



Ako po spoločnom rokovaní povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), napriek tomu, že v súčasnosti memorandum medzi štátom a spoločnosťou už platné nie je, vzhľadom na strategickosť a dôležitosť podniku sa pokračuje v špeciálnom prístupe k nemu. "Prezident Bruno sa vyjadril, že sa možno bude uchádzať o ďalšie memorandum s vládou na ďalšie obdobie. My sa tomu nebránime, ale podpísané bolo primárne v krízových časoch a som rád, že splnilo svoj účel," spresnil s tým, že čo sa týka podobných investícií, vláda USSK nemôže v zmysle nariadení Európskej únie poskytnúť investičné stimuly. "USSK sa na nás ani neobrátil, aby sme túto investíciu podporili nejakým konkrétnym investičným stimulom. Skôr sa budeme snažiť pomôcť nejakým spôsobom dorealizovať všetky environmentálne veci, lebo to je dôležité aj pre zlepšenie kvality ovzdušia a celkovo kvality životného prostredia v tomto regióne," povedal.



Plechy vyrobené prostredníctvom novej linky by sa mali využívať aj v automobilovom priemysle, respektíve pri výrobe elektromobilov. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) povedal, že každý z výrobcov automobilov na Slovensku avizuje budúcu výrobu elektromobilov. V súvislosti s plánovaným strategickým parkom Haniska neďaleko Košíc vníma investíciu oceliarní ako výhodu. "Nikdy dopredu nehovoríme, akých investorov lákame do prípadného strategického parku. Ak sa bude nejaký investor rozhodovať o umiestnení svojho nového závodu pri Košiciach, určite bude brať do úvahy aj existujúcich výrobcov a priemysel, ktorý je tu. A to nielen z hľadiska dostatku pracovnej sily, ale aj z hľadiska možnosti dodávateľského reťazca pre svoje výrobky," uzavrel Žiga.