ÚAMK: Vek vodičov kamiónov a autobusov by sa v zákone nemal znižovať

Podľa slov lekárky zaoberajúcej sa psychickou spôsobilosťou vodičov z povolania Patrície Tropek nikde v EÚ, okrem výnimiek, ktorými je Nemecko a Írsko, nie je schválená takáto veková skupina vodičov.

Bratislava 4. júla (TASR) - Vek u vodičov kamiónov z terajších 21 na navrhovaných 18 rokov a u vodičov autobusov z terajších 24 na 21 rokov by sa v novele zákona o cestnej premávke z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú 19. júna schválila vláda, nemal znižovať. Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Ústredného automotoklubu (ÚAMK) SR Juraj Smrečan, za účasti zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Slovenskej únie vodičov (SÚV). Zúčastnení žiadajú zníženie veku vodičov parlamentom neschváliť.



"Takto formulovaný návrh zákona považujeme za extrémny, extrémistický, umožňujúci, respektíve zakladajúci možnosť ohrozenia života občanov Slovenska, ale aj Európskej únie (EÚ). Nemôžeme sa za žiadnych okolností stotožniť s takýmto znením zákona. Spolu s UNAS a s SÚV sme zajedno, pretože nevychádzame z krištáľových gulí, ale opierame sa o vedecký vývoj, výskum, závery a dopravno-bezpečnostné štatistiky," povedal na margo obáv zo zvýšenej nehodovosti mladých vodičov z povolania Smrečan.







Podľa Stanislava Skalu, podpredsedu UNAS, únia nesúhlasí s vládou schváleným návrhom zákona o cestnej premávke. "My v prvom rade potrebujeme našich vodičov dotiahnuť naspäť zo zahraničia, ktorých je v zahraničí 8000 až 10.000. Musíme vodičom zvýšiť platy," zdôvodnil Skala. Zvyšovanie platov vodičom je podľa jeho slov však ťažké, pretože autodopravcov v SR zaťažujú rôzne náklady a poplatky, ktoré sú často vyššie ako u dopravcov v okolitých krajinách.



Podľa Jána Mlynára, zástupcu SÚV, 18-ročný človek, vodič nemôže dostať do rúk smrtiacu zbraň, ktorou je kamión. "My sa prikláňame k tomu, že 18-roční vodiči na kamiónoch, nie," podčiarkol Mlynár.



Podľa slov lekárky zaoberajúcej sa psychickou spôsobilosťou vodičov z povolania Patrície Tropek nikde v EÚ, okrem výnimiek, ktorými je Nemecko a Írsko, nie je schválená takáto veková skupina vodičov. "Nikde na svete, žiadni občania štátov EÚ neschvaľujú tento postup, aby sme (psychiatri, pozn. TASR ) posudzovali (spôsobilosť) ľudí, ktorí majú 18 a 21 rokov. Považujem návrh spomínaného zákona za nekompletný, nevysvetľujúci postup, ako ďalej postupovať v posudzovaní. Domnievam sa, že za navrhovaných podmienok nie je možné, aby vodiči prechádzali (psychotestami) a boli dosadzovaní na svoje miesta," upozornila na tlačovej konferencii Tropek.



MV SR chce v novele zákona okrem iného rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov. "Navrhujeme, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom)," uviedol rezort vnútra.