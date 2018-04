Účet Spojeného kráľovstva za brexit by mohol prekročiť 39 miliárd GBP

Ekonomická výkonnosť v najbližších dvoch rokoch bude mať vplyv aj na záväzky Spojeného kráľovstva voči EÚ po roku 2020.

Londýn 20. apríla (TASR) - Účet Spojeného kráľovstva za brexit by mohol prekročiť 39 miliárd libier (44,84 miliardy eur), s ktorými vo svojom odhade počíta ministerstvo financií v Londýne. Uviedol to britský Národný úrad pre audit, ktorý tak oživil diskusiu o jednom z najkontroverznejších prvkov decembrovej dohody o rozvode.



Premiérka Theresa Mayová sa na konci minulého roka dohodla s 27 partnermi v Európskej únii (EÚ) na návrhu zmluvy o ukončení členstva v bloku. Zahŕňal aj platby Británie do pokladnice EÚ v celkovej výške 35 až 39 miliárd GBP.



Účet za brexit, ktorý je pre mnohých jeho stúpencov, vrátane členov Mayovej Konzervatívnej strany, niečo "nepochopiteľné", bol pritom prezentovaný ako víťazstvo Spojeného kráľovstva. Pred decembrovou dohodu sa totiž odhady tejto sumy šplhali až k 100 miliardám eur.



Ale záverečná výška tohto účtu môže ešte prekročiť spomínanú sumu, pretože ministerstvo sa pri svojich výpočtoch opieralo len o "predpoklady", a nie presné čísla, uvádza sa v správe Národného úradu pre audit. Konečný účet ovplyvnia zmeny výmenného kurzu libry aj výkon britskej ekonomiky. Tieto faktory môžu viesť k tomu, že záverečný účet prekročí odhadovanú hranicu, dodal úrad bez toho, aby poskytol nové čísla.



Ďalší vládny úrad - Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť, zas minulý mesiac predpovedal, že konečná výška platby EÚ dosiahne 37,1 miliardy GBP. Pôvodný odhad ministerstva financií bol síce podľa tohto úradu "primeraný", ale spomenul tiež množstvo faktorov, ktoré môžu zmeniť výšku účtu. Opäť pritom spomenul vývoj kurzu libry, pretože konečný účet je splatný v eurách. Ministerstvo použilo kurz 1,13 EUR/GBP pri svojich výpočtoch.



Rozdiely prinesú aj zmeny vo výkone britskej ekonomiky. Spojené kráľovstvo bude v rokoch 2019 a 2020 (počas prechodného obdobia) prispievať do rozpočtu EÚ rovnako ako za čias svojho členstva v bloku. Hodnota týchto platieb sa tak bude odvíjať od výšky jeho hrubého domáceho produktu (HDP).



Odhady budúcich dôchodkových záväzkov pre úradníkov EÚ sú založené na predpokladoch týkajúcich sa miery úmrtnosti a budúceho zvyšovania platov, ktoré sa môžu vyvíjať inak, ako počítalo ministerstvo.



(1 EUR = 0,86975 GBP)