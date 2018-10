Uhorky v ČR budú možno už čoskoro bez fólie

Smernicu o jednorazových plastových výrobkoch bude Európsky parlament schvaľovať tento mesiac. Je na jednotlivých členských štátoch, ako ju do svojich zákonov včlenia.

Praha 13. októbra (TASR) - Jednorazový riad, slamky, obaly uhoriek, vatové tyčinky, nákupné tašky, mikroténové vrecká. To sú výrobky z plastov, ktoré už čoskoro vymiznú z veľkých obchodných reťazcov v Česku. Z väčších predajcov s tým už tento rok počíta online obchod Rohlík. Z kamenných s tým chcú začať budúci rok Globus, Lidl a Kaufland. Uviedli to na svojej webovej stránke české noviny Mladá fronta Dnes (MF DNES).



Smernicu o jednorazových plastových výrobkoch bude Európsky parlament schvaľovať tento mesiac. Je na jednotlivých členských štátoch, ako ju do svojich zákonov včlenia. Obchodníci však pod tlakom Európskej únie, ekologických aktivistov a niekedy aj zákazníkov sami postupne ohlasujú termíny, kedy sa týchto plastových výrobkov zbavia.



MF DNES oslovila všetky veľké obchodné reťazce v ČR vrátane internetových predajcov potravín, aby zistila, aké majú s plastovými obalmi plány. Ich rozhodovanie nie je vždy jednoduché.



"V prípade všetkých našich hypermarketov ide zhruba o 80 miliónov mikroténových vrecúšok ročne. Ak by sme ich nahradili ekologickým, ale finančne nákladnejším variantom, museli by sme zákazníkom účtovať aspoň časť ich ceny," skonštatovala hovorkyňa hypermarketov Globus Rita Gabrielová.



Z obchodníkov si jasný termín na vyradenie plastových obalov zatiaľ stanovili predajcovia Rohlík (ešte tento rok), Košík, Globus, Lidl a Kaufland uviedli budúci rok a Makro rok 2024. Vplyv Makra bude zvlášť citeľný, pretože u neho nakupujú najmä malí podnikatelia, od majiteľov stánkov po organizátorov rôznych podujatí, na ktorých sa používajú jednorazové plasty. A skoro všetky končia v košoch so zmiešaným odpadom.



Ďalším viditeľným plastom je fólia na uhorkách. Tá podľa obchodníkov predlžuje ich trvanlivosť. Predajcovia tu stoja pred dilemou. Makro totiž v lete testovalo ich predaj bez fólie a zistilo, že v horúcom počasí dochádzalo pri teplotnom šoku k ich oroseniu a rýchlemu šíreniu plesne. A tzv. hadovka bez obalu tiež rýchlejšie vysychala.



Väčšina obchodníkov to zatiaľ rieši tak, že české uhorky sa snaží predať rýchlo a neobalené, zatiaľ čo zahraničné sú zabalené. Ale Rohlík už zvažuje, že bude bez plastu predávať aj tie zahraničné.



Plastové tyčinky do uší sa dajú nahradiť eko verziami z bambusu a bio bavlny.



No najhoršia situácia je z hľadiska množstva pri mikroténových vreckách. Tie sa zatiaľ dočkali len čiastočnej papierovej náhrady s fóliou vpredu (aby bol vidieť obsah), hlavne u pečiva. U ovocia a zeleniny však ďalej dominujú.



Riešenie, ako na ceny citlivých zákazníkov nenahnevať, poodhalilo Tesco. Aktuálne plánuje, že ponúkne zákazníkom možnosť voľby medzi jednorazovým mikroténovým vreckom alebo platenou alternatívou na opakované použitie. Zbaviť sa na prvý pohľad viditeľného zbytočného plastu však podľa odborníkov nestačí.



"Z nášho pohľadu je zásadné obmedziť produkciu odpadov ako takú, nielen jednorazové plasty. Čo si vyžaduje urobiť audit obalových materiálov, odstrániť tie úplne zbytočné, nahradiť tie, ku ktorým existuje udržateľnejšia alternatíva, či zabezpečiť, aby boli znovu použiteľné," uviedol za organizáciu Greenpeace Jan Freidinger, koordinátor kampane Plast je pasca.



To podľa neho znamená v prípade PET fliaš podporiť systém vratných fliaš, pri ďalších plastoch zabezpečiť, aby boli recyklovateľné na 100 %, teda znížiť počet používaných polymérov, a rýchlo nahradiť najproblematickejšie plasty. To sú napríklad čierne tácky na mäso a zeleninu, ktoré sa nedajú recyklovať vôbec.



Pri snahe o 100 % recykláciu ide o to, aby boli obaly vyrobené čo najjednoduchšie. Veľkým problémom je kombinácia rôznych materiálov a druhov plastov. Máloktorý spotrebiteľ sa v tom vyzná a je ochotný venovať toľko času na rozloženie a roztriedenie obalu.



V tomto prípade je to hlavne starosť výrobcov, na ktorých však budú reťazce tlačiť pod vplyvom svojich zákazníkov. Začínajú s tým pri vlastných značkách, kde majú väčšie 'páky'.



"Túto tému otvárame pri rokovaní s našimi dodávateľmi. Uvažujeme zhruba do roka o vytvorení špeciálnych predajných zón, kde výrobkom s redukovanými plastovými obalmi zaistíme prémiové umiestnenia," povedala Romana Nýdrle z Makro.



Lidl a Kaufland z nemeckej skupiny Schwarz sa zaviazali, že najneskôr do roku 2025 znížia množstvo plastov u ich privátnych značiek o 20 % a zabezpečia, aby boli do rovnakého dátumu všetky obaly stopercentne recyklovateľné.



Na odstraňovaní plastu z privátnych značiek pracuje aj Makro, ktoré do konca roka dokončí revíziu 1530 výrobkov pod vlastnou značkou. Ďalšie reťazce v Česku si také záväzky zatiaľ nedali.



Stovky ton plastu ročne prejdú aj skladmi obchodníkov. Palety piva, nealko nápojov, múky či plechoviek sú spravidla obalené v plastovej fólii.



"Podobne ako na predajnej ploche, aj v centrálnom sklade riešime možnosť používať namiesto paliet fixovaných plastom debničky, do ktorých by sa tovar podľa druhu skladal a expedoval. To všetko pod podmienkami, že systém bude vratný," uviedla Gabrielová z Globusu s tým, že ešte sú však len na začiatku.