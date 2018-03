Analýza: Odhady nákladov na diaľnice v expertízach môžu cesty zlacniť

Analýza okrem iného ukázala, že konečné náklady slovenských projektov boli v priemere o viac než 20 % nižšie oproti odhadu štátnej expertízy, ktorý je spracovaný v počiatočných fázach prípravy.

Bratislava 20. marca (TASR) - Presnejšie odhady nákladov na diaľnice v štátnych expertízach by mohli pre Slovensko znamenať lacnejšie diaľnice. Myslia si to analytici Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií, ktorí spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ministerstvom dopravy vypracovali analýzu zameranú na hodnotenie presnosti odhadovania nákladov výstavby slovenských diaľnic počas ich prípravy a výstavby.



Analýza okrem iného ukázala, že konečné náklady slovenských projektov boli v priemere o viac než 20 % nižšie oproti odhadu štátnej expertízy, ktorý je spracovaný v počiatočných fázach prípravy. V iných krajinách pritom podľa analytikov podobné projekty zaznamenávajú v priemere prekročenie rozpočtu o 20 %.



"Môže to znieť ako technický detail, ale podľa štúdie zredukovanie nepresností a spoľahlivý odhad viedli v zahraničí k udržateľnému poklesu cien o 9 %. Presnejšie odhady teda môžu znamenať lacnejšie diaľnice," uviedli analytici ÚHP.



Presnosť slovenských odhadov sa teda podľa nich výrazne odlišuje od zahraničia. "Stretávame sa so systematickou chybou, ktorá môže viesť k predražovaniu nových diaľnic. Dôvodom je prílišná závislosť na skorej a málo presnej štátnej expertíze a chýbajúca databáza historických cien vhodná na reálnejší odhad nákladov materiálu a prác," dodali.



Z analýzy preto vyplynulo niekoľko opatrení, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu procesov a zlacneniu slovenských diaľnic. Napríklad vhodné by podľa analytikov bolo vybudovať kapacity potrebné na lepšie odhady nákladov diaľničných projektov, tiež vytvoriť verejnú databázu historických jednotkových cien pre diaľnice a ostatnú infraštruktúru či zaviesť komplexné zabezpečenie kvality počas celého procesu prípravy projektu.



Zároveň navrhujú robiť systematické hodnotenie rizík ako neoddeliteľnú súčasť odhadovania nákladov, zlepšiť proces manažmentu infraštruktúrnych projektov a programov a rozšíriť túto analýzu a vyhodnotiť, či slovenské diaľnice predstavujú hodnotu za peniaze.