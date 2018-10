Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo

Banking summit 2018 – The digital future is now sa konal vo štvrtok 4. októbra v Bratislave. Odbornú konferenciu zorganizovala Slovenská banková asociácia.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Umelá inteligencia a moderné technológie môžu ľudstvu pomôcť a zásadne ho zmeniť v mnohých oblastiach. Robota dnes v priemysle bežne využívajú ako náhradu ľudskej pracovnej sily. Mení sa však aj bankovníctvo. Umelá inteligencia by časom mohla prevziať napríklad podstatnú časť komunikácie s klientmi. Zhodli sa na tom domáci a zahraniční experti na odbornej konferencii Banking summit 2018 – The digital future is now, ktorú pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku organizovala Slovenská banková asociácia (SBA).



"Najväčšou výzvou súčasnosti je to, ako zvýšiť digitálnu gramotnosť ľudí. Treba vzbudiť ich zvedavosť a záujem o umelú inteligenciu a robotiku a docieliť, aby lepšie porozumeli moderným technológiám. Svet sa mení a budú sa meniť aj pracovné pozície. Mali by sme investovať do ľudí – do rozvoja ich schopností a zručností. Nechať umelú inteligenciu a roboty robiť veci, ktoré vedia a môžu robiť, a ľuďom nechať čas na to, aby sa venovali inováciám – napríklad, aby vymýšľali nové produkty," povedal futurológ Rohit Talwar.



Umelú inteligenciu vníma ako jeden z najvážnejších, najdôležitejších a najvplyvnejších technologických trendov súčasnosti aj generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky Michal Liday. Podľa neho sú to trendy, ktoré majú obrovský potenciál na to, aby vážne zasiahli do životov ľudí a v princípe ich zmenili. A tiež, aby zasiahli do väčšiny priemyselných odvetví, ak nie do všetkých.



Druhý blok konferencie sa venoval kybernetickej bezpečnosti, dôvere voči moderným technológiám a tiež tomu, „ako chrániť to, čo nie je viditeľné“.



Banking summit 2018 – The digital future is now sa konal vo štvrtok 4. októbra v Bratislave. Odbornú konferenciu zorganizovala Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie založenia. Konferencia bola určená pre riaditeľov a členov predstavenstva bánk, predstaviteľov Národnej Banky Slovenska, ministerstva financií, predstaviteľov IT spoločností, zástupcov akademickej obce, odborné asociácie finančného a IT sektora.