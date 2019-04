UniCredit Group zaplatí v USA pokutu 1,3 mld. USD za porušenie sankcií

Najväčšia talianska banka z pohľadu aktív sa dohodla, že zaplatí americkým orgánom 1,3 miliardy USD, aby urovnala vyšetrovania týkajúce sa porušovania sankcií USA proti Iránu a ďalším krajinám.

New York 15. apríla (TASR) - Taliansky finančný koncern UniCredit Group zaplatí v USA pokutu za porušenie amerických sankcií proti Iránu a ďalším krajinám, uviedli to v pondelok americké orgány.



Najväčšia talianska banka z pohľadu aktív sa dohodla, že zaplatí americkým orgánom 1,3 miliardy USD (1,15 miliardy eur), aby urovnala vyšetrovania týkajúce sa porušovania sankcií USA proti Iránu a ďalším krajinám, uviedol manhattanský okresný prokurátor Cyrus Vance jr.



Súčasťou dohody je aj to, že nemecká divízia skupiny UniCredit Bank AG sa prizná na newyorskom súde, že nelegálne presunula stovky miliónov dolárov cez manhattanské banky v mene krajín a entít, na ktoré sa vzťahovali sankcie USA. Ďalšia divízia UniCredit Bank Austria AG uzavrela mimosúdne vyrovnanie s manhattanským okresným prokurátorom.



UniCredit Bank AG, Bank Austria a ich materský koncern UniCredit S.p.A. sa tiež dohodli na uzavretí paralelných vyšetrovaní, ktoré viedli americké ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo financií, Rada guvernérov Fedu a newyorský finančný regulátor New York State Department of Financial Services.



(1 EUR = 1,1313 USD)