Unikátny showroom Schüco je otvorený

Bratislava 28. júna (OTS) - „,“ uviedol Senior Vice President spoločnosti Schüco International KGpri príležitosti slávnostného otvorenia showroomu. Ide o prvý európsky priestor tohto typu mimo sídlo materskej spoločnosti Schüco v Bielefelde.Veľké presklenie parteru zo strany Tomášikovej ulice slúži ako výklad a láka návštevníkov nazrieť do showroomu. Hneď za hlavným vstupom privíta hostí biela „vložená štruktúra“, ktorá evokuje interiér a okolitá tmavá časť symbolizuje exteriér.od architektov Kuklica, Smerek a Hubinský projekt popísal: „Ateliér Kuklica x Smerek v spolupráci s Jurajom Hubinským uspel vo verejnej výzve Schüco spomedzi 18 záujemcov o návrh showroomu. „“ uvádza, vedúci organizačnej zložky Schüco International KG na Slovensku a dodáva: „Návštevníci majú možnosť sa zoznámiť s funkčnými inštaláciami vzoriek v skutočnej mierke, „naživo“ spolu s odborným výkladom a predvedením. Vstupné dvere do showroomu so systémom DCS (Door Control System) s dotykovým displejom a so snímačom odtlačku prsta tvoria prvú funkčnú vzorku. Hneď za nimi sa nachádza bezrámový posuvný systém Schüco ASS 77.PD HI v rohovom prevedení s otvoreným rohom a v blízkej klientskej zóne okno Schüco AWS 75.SI+, fixná a otváravá časť so systémovým celopreskleným zábradlím. V druhej časti určenej pre rozhovory so zákazníkmi je vystavené zdvojené („kastlíkové“) okno Schüco AWS 120 CC.SI fixná a otváravá časť s integrovanými žalúziami v medzipriestore a nový modulárny posuvný systém Schüco ASE 80.HI. Ide o novinku, zdvižno-posuvný systém so stavebnou hĺbkou krídla 80 mm.Pri boxe s virtuálnou realitou prehliadku uzatvárajú dva inovatívna a špičkové produkty, ktoré je na Slovensku možné vidieť v takomto prevedení vôbec prvýkrát. Prvou je nový fasádny systém Schüco FWS 35 PD s pohľadovou šírkou stĺpika a priečnika len 35 mm. Druhou novinkou je fasádny systém Schüco FWS 60 CV s pohľadovou šírkou len 60 mm rovnako pri pevných, ako aj otváravých častiach.Spoločnosť Schüco International KG so sídlom v nemeckom Bielefelde vyvíja a dodáva systémové riešenia pre okná, dvere a fasády. Spoločne s viac ako 4900 zamestnancami po celom svete sa spoločnosť usiluje o to, aby bola dnes aj v budúcnosti lídrom odvetvia v oblasti technológií a služieb. Okrem inovatívnych riešení pre rezidenčné a komerčné budovy, Schüco ako špecialista na opláštenie budov ponúka konzultácie a digitálne riešenia pre všetky fázy stavebného projektu - od počiatočnej myšlienky až po návrh, výrobu a inštaláciu. So spoločnosťou Schüco spolupracuje 12 000 spracovateľov, developerov, architektov a investorov po celom svete. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 80 krajinách a v roku 2017 dosiahla obrat vo výške 1,575 miliárd eur.Viac informácií na www.schueco.sk