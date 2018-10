Unilever stiahol zrušenie duálnej štruktúry a sťahovanie do Holandska

Unilever sa rozhodol zrušiť dvojitú anglo-holandskú štruktúru po hĺbkovej revízii svojich podnikov, ktorú vyvolala vlaňajšia snaha amerického gigantu Kraft Heinz o jeho prevzatie.

Amsterdam 5. októbra (TASR) - Britsko-holandský výrobca spotrebiteľského tovaru Unilever stiahol svoj návrh na konsolidáciu duálnej štruktúry a presťahovanie sa do Holandska. Dôvodom bola mohutná opozícia britských akcionárov, ktorí sa obávali, že koncern by tak mohol byť vyradený z akciového indexu FTSE 100.



Cieľom konsolidácie štruktúry bolo urobiť spoločnosť efektívnejšou a flexibilnejšou na spotrebiteľskom trhu, ktorý sa rýchlo mení.



Unilever však v piatok uznal, že návrh nezískal podporu od významnej skupiny akcionárov, a preto považuje za vhodné ho stiahnuť.



"Predstavenstvo teraz zváži ďalšie kroky a bude pokračovať v spolupráci s našimi akcionármi," povedal jeho predseda Marijn Dekkers.



Dodal, že spoločnosť bude pokračovať v pláne na zrušenie svojich holandských prioritných akcií.



Začiatkom tohto týždňa navrhla vplyvná poradná spoločnosť PIRC akcionárom, aby hlasovali proti návrhu na zrušenie duálnej štruktúry a presťahovanie sa do Holandska, pretože výrobca mydla Dove a zmrzliny Ben & Jerry by tak vypadol z referenčného indexu FTSE 100.