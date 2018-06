Úpravy dieselov v mestách s najhorším ovzduším by stáli miliardy eur

Podľa výpočtov jej ministerstva, by technické úpravy vo vozidlách v mestách s najhoršou kvalitou ovzdušia stáli vyše štyri miliardy eur.

Berlín 3. júna (TASR) - Téma technických úprav starších naftových áut patrí medzi najväčšie príčiny sporov medzi automobilovým priemyslom a jeho kritikmi. Ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová teraz prišla s konkrétnymi číslami, ktoré prilejú nový olej do ohňa.



Podľa výpočtov jej ministerstva, ktoré zverejnila mediálna skupina Funke, by technické úpravy vo vozidlách v mestách s najhoršou kvalitou ovzdušia stáli vyše štyri miliardy eur, no zisky nemeckého automobilového priemyslu sú podstatne vyššie.



Pokiaľ by sa zohľadnila maximálna cena 3000 eur na vozidlo, úpravy áut v 17 mestách s najviac znečisteným ovzduším by stáli 2,9 miliardy eur. Ak sa započítajú aj okolité obce, z ktorých mnohí vodiči dochádzajú do mesta za prácou, vyšla by celková suma 4,4 miliardy eur.



Ministerka však kategoricky odmietla štátnu finančnú pomoc. "Automobilový priemysel nám diesely predával ako čisté, no na ceste tomu tak nie je. Štát by to nemal odmeňovať žiadnymi prémiami," dodala Schulzeová.



Aj samotné obce podporujú myšlienku technických úprav vrátane finančnej pomoci. Prezident Združenia miest a obcí Gerd Landsberg pre tituly skupiny Funke uviedol, že na jednej strane je dôležité vyvíjať na všetkých výrobcov tlak, ale zároveň je potrebné zvážiť štátnu pomoc, ako to bolo v prípade katalyzátora. Podľa neho je správne technicky upraviť staršie dieselové vozidlá. "Ponuka takejto úpravy musí platiť pre každého motoristu, ktorý v dobrej viere kúpil diesel ako ekologicky vyhovujúce auto," dodal Landsberg.



Technické úpravy motora sú stále veľmi sporné a nevedia sa na nich zhodnúť ani členovia vládnej koalície. Na rozdiel od Schulzeovej ich kancelárka Angela Merkelová a minister dopravy Andreas Scheuer odmietajú, pretože to predstavuje podstatný zásah do konštrukcie automobilu a vysokú investíciu. Navyše z právneho hľadiska je veľmi ťažké prinútiť výrobcu k takýmto úpravám.



Samotné automobilky úpravy kategoricky odmietajú. Podľa hovorcu združenia VDA to má dve veľké nevýhody. "Neprinesie to žiadne rýchle zlepšenie. Vývoj a testy každého jedného modelu do sériovej podoby, vrátane úradného schválenia, trvajú dva až tri roky." Navyše, každý zásah do konštrukcie prináša nárast spotreby, a teda aj emisií oxidu uhličitého (CO2). "To klíme nepomôže," dodal.



Namiesto úprav výrobcovia prisľúbili softvérové úpravy, prémie za kúpu benzínového vozidla a podieľanie sa na fonde, do ktorého prispejú aj vláda, spolkové krajiny a obce s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách.