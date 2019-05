Úpravy dieslových motorov v Nemecku sa stále omeškávajú

Predstaviteľ nemeckej Strany zelených Oliver Krischer vytýka ministrovi, že úspešne sabotuje snahu o úpravy motorov.

Berlín 19. mája (TASR) - Plánované fyzické úpravy dieslových osobných áut v Nemecku, ktoré majú príliš vysoké emisie, sa omeškávajú. Žiadna dodávateľská firma doteraz nepožiadala o schválenie potrebných sád.



"Firmy nám sľúbili, že to dodajú do polovice roka. Som zvedavý, či svoj sľub dodržia," povedal pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung spolkový minister dopravy Andreas Scheuer. "Moje obavy očividne neboli neopodstatnené," dodal. Úpravy motorov sú súčasťou balíčka opatrení spolkovej vlády zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.



Predstaviteľ nemeckej Strany zelených Oliver Krischer vytýka ministrovi, že úspešne sabotuje snahu o úpravy motorov. Podľa neho Scheuer urobil všetko preto, aby automobilky zbavil akejkoľvek zodpovednosti. Ministrove podmienky pre dodávateľské stredné podniky sú natoľko prísne, že ich nebudú vedieť splniť. Krischer očakáva, že až v druhej polovici roka budú k dispozícii sady len pre niektoré modely Daimleru a Volva.



Scheuer tak uvoľnil automobilovú branžu od zodpovednosti za úpravy motorov. "To je dokonalý príklad, ako vláda používa záujmovú politiku v prospech priemyslu a na úkor životného prostredia a majiteľov dieslových áut," kritizuje Krischer.