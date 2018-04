Dáta na jednom mieste by mali prispieť k zásade jedenkrát a dosť

Výhodou podľa úradu vicepremiéra je aj skutočnosť, že ľudia získajú prehľad o tom, aké údaje o nich úrady evidujú a kto si ich prezeral.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Nový projekt Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) by mal priniesť sústredenie dát o občanoch na jednom mieste, a tým umožniť ľahké zdieľanie informácií medzi jednotlivými úradmi. O pripravovanom projekte v piatok informoval komunikačný odbor ÚPVII.



Úrad Richarda Rašiho (Smer-SD) v piatok predstavil pripravovaný projekt "Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov". "Informatizácia má ľuďom uľahčovať život. Vďaka novému projektu budú všetky dáta na jednom mieste, úrady ich budú zdieľať medzi sebou a nebudú zaťažovať občana tým, aby prenášal potvrdenia, ktoré potrebuje pri riešení svojich denných problémov, z jedných dverí do druhých," skonštatoval vicepremiér.



Výsledkom nového projektu z dielne ÚPVII by malo byť niekoľko vylepšení. Jedným z nich je, že všetky údaje o občanoch budú sústredené na jednom mieste, kde si ich budú môcť úrady podľa potreby prezerať. Výhodou podľa úradu vicepremiéra je aj skutočnosť, že ľudia získajú prehľad o tom, aké údaje o nich úrady evidujú a kto si ich prezeral. Zneužitie týchto dát by malo byť zamedzené technickými riešeniami na ochranu osobných údajov, ktoré sú súčasťou projektu, a transparentný prístup k nim.



Plánovaná služba "moje dáta" by mala zabezpečiť úradom a verejným inštitúciám jednoduché nástroje a technológiu, ako splniť požiadavky na ochranu a sprístupnenie osobných údajov, ktoré definuje nová európska legislatíva vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR).



Tento projekt by mal byť financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Po zapracovaní podmienok v rámci verejného pripomienkovania bude štúdia uskutočniteľnosti predložená Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).