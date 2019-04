Úrad práce spúšťa projekt na zamestnávanie ľudí v školských kuchyniach

Na projekt Pracuj v školskej kuchyni štát vyčlenil 8,5 milióna eur.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) pripravilo spolu s mestami a obcami projekt zameraný na podporu zamestnávania ľudí v školských kuchyniach. Spustený bude v máji tohto roka. Ľudia by sa mohli zamestnať najmä ako pomocná pracovná sila. Dôvodom spustenia projektu je zavedenie obedov zadarmo pre deti.



Na projekt "Pracuj v školskej kuchyni" štát vyčlenil 8,5 milióna eur. "Plánujeme prostredníctvom tohto projektu pomôcť zriaďovateľom jedální a kuchýň s vytvorením pracovných miest," priblížil generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.



Vytvorených by mohlo byť približne 1000 pracovných miest, najmä ako pomocná pracovná sila. "Projekt sa spúšťa v priebehu mája, tento mesiac sa začnú prvé náborové procesy na úradoch práce," doplnil Valentovič s tým, že preferovaní budú najmä nezamestnaní ľudia v evidencii úradov. Budú musieť získať napríklad hygienické minimum, potravinársky preukaz. "Po dohode so Združením miest a obcí Slovenska sa reálne pracovné miesta začnú vytvárať v septembri, keď nastúpia deti do školy," avizoval Valentovič.



Zriaďovatelia pritom majú možnosť získať na jedného uchádzača príspevok aj na mentora vo výške necelých 90 eur. "Plus môže zriaďovateľ získať príspevok vo výške 93 eur na pracovný odev, obuv, úrazové poistenie," uviedol Valentovič. Príspevok pre uchádzača o pracovné miesto v kuchyni bude môcť byť poskytovaný 10 mesiacov. "Budeme prispievať vo výške 95 % celkovej ceny práce, približne 703,04 eura mesačne zriaďovateľovi a v prípade kvalifikovanejších pracovníkov môžeme poskytovať až 95 % z 1,2-násobku minimálnej mzdy, v tomto prípade je to 843 eur mesačne," vyčíslil Valentovič.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval, že mestá a obce majú záujem o tento projekt. "Ak niekto očakáva, že prostredníctvom úradov práce pripravíme neviem aké množstvá špecialistov, kuchárov, to by boli zbytočné očakávania. Vieme zabezpečiť hlavne pomocnú pracovnú silu do jedální. Čo sa týka kuchárov, tak rekvalifikácia prostredníctvom projektov prebieha. Sme pripravení aj s touto otázkou sa vyrovnať," upozornil Richter s tým, že prioritne má projekt zabezpečiť pomocnú pracovnú silu.