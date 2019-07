Úrad vlády vyhlásil dve výzvy na podporu kultúry

Maximálna výška dotácie je v prípade výzvy zameranej na obnovu kultúrneho dedičstva 1.000.000 eur, v prípade dotácií podporujúcich rozvoj kultúrnych aktérov 200.000 eur.

Bratislava 31. júla (TASR) – Verejné inštitúcie, neziskové organizácie i súkromné spoločnosti sa môžu uchádzať o granty EHP na podporu kultúry. V rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca ich vyhlásil Úrad vlády (ÚV) SR – správca programu.



V prvej výzve, zameranej na obnovu kultúrneho dedičstva i ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podnikanie v kultúre je alokovaných vyše 10,5 milióna eur. V rámci tejto výzvy podporia napríklad projekty implementované v menej rozvinutých a znevýhodnených geografických regiónoch a komunitách, taktiež projekty, ktoré zhodnocujú kultúrne dedičstvo.



"Obnova národnej kultúrnej pamiatky musí byť súčasťou projektu, uprednostnené budú projekty revitalizácie pamiatok v zlom stave," dodáva ÚV SR. O príspevok sa môžu uchádzať aj projekty zamerané na aktívnu účasť miestnej komunity pri týchto aktivitách. Výzva bude otvorená do 29. novembra 2019.



Druhá výzva je zameraná na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti súčasného umenia. "Alokácia na túto výzvu, ktorá bude otvorená do 31. decembra 2019, je 1,5 milióna eur," spresnil ÚV.



Maximálna výška dotácie je v prípade výzvy zameranej na obnovu kultúrneho dedičstva 1.000.000 eur, v prípade dotácií podporujúcich rozvoj kultúrnych aktérov 200.000 eur. S výnimkou inštitúcií štátnej správy sa vyžaduje aj spolufinancovanie v rozsahu od päť do 20 percent. Kompletné informácie o nej sú zverejnené na www.eeagrants.sk.