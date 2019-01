Úrad vlády: Výzva pre sedem oblastí má byť vyhlásená začiatkom marca

Výzva sa týka Priemyslu 4.0/pokročilá výroba, sociálneho podnikania, energeticky účinnej obnovy verejných budov v mestách, nízkouhlíkovej mobility a kvality ovzdušia v mestách.

Bratislava 25. januára (TASR) – Jednokolová výzva pre sedem oblastí s alokovanou sumou 10 miliónov eur by mala byť vyhlásená začiatkom marca 2019 a bude otvorená do júla 2019. TASR o tom v piatok informoval Úrad vlády SR, ktorý je Národným kontaktným bodom programu Interreg Central Europe. Je to štvrtá a zároveň posledná výzva v aktuálnom programovom období.



Na januárovom rokovaní Monitorovacieho výboru programu o tom rozhodli zástupcovia 9 členských krajín Európskej únie.



Výzva sa týka Priemyslu 4.0/pokročilá výroba, sociálneho podnikania, energeticky účinnej obnovy verejných budov v mestách, nízkouhlíkovej mobility a kvality ovzdušia v mestách. Ďalej ide o adaptáciu na zmenu klímy a predchádzanie rizikám, ohrozeného kultúrneho dedičstva a prístupnosti periferálnych a pohraničných regiónov pre siete a uzly TEN-T CNC.



Dôležitým kritériom bude, aby projekty, uchádzajúce sa o podporu v 4. výzve, využívali a rozvíjali dosiahnuté výsledky najmenej troch projektov už realizovaných v prvej či druhej výzve programu.