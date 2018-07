V USA schválili úpravy posledných dieselových áut VW so zlým softvérom

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) a kalifornský úrad California Air Resources Board(CARB) uviedli, že dali Volkswagenu zelenú na úpravu zvyšných naftových vozidiel s 3-litrovým motorom.

Washington 15. júla (TASR) - Americké environmentálne regulačné úrady schválili úpravy poslednej časti dieselových modelov Volkswagen (VW), ktoré boli vybavené nelegálnym softvérom.



Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) a kalifornský úrad California Air Resources Board(CARB) uviedli v tlačovej správe, že dali Volkswagenu zelenú na úpravu zvyšných naftových vozidiel s 3-litrovým motorom.



Nemecká automobilka bola v septembri 2015 nútená priznať sa, že do dieselových modelov nainštalovala softvér, ktorý pri testoch maskoval skutočné hodnoty škodlivých emisií oxidov dusíka. Softvér odhalili technici CARB.



V USA predala nemecká automobilka viac ako pol milióna takýchto dieselových vozidiel, a nielen vlastnej značky VW, ale tiež dcérskych značiek Audi a Porsche.



"Bola to dlhá cesta," povedala predsedníčka CARB Mary D. Nicholsová. "Zmiernenie škôd spôsobených týmito vozidlami bude trvať roky."



Podľa odhadov len v Kalifornii uvoľnili dieselové automobily s nelegálnym softvérom o tisíce ton oxidu dusíka viac, ako im povoľovali normy. Tieto emisie pritom zhoršujú kardiovaskulárne ochorenia, astmu a problémy s dýchaním.



Celkové náklady VW na kompenzácie a sankcie v Severnej Amerike prekročili 29 miliárd USD (24,91 miliardy eur). Právnici v Nemecku a iných európskych krajinách sa tiež snažia získať odškodné od VW pre majiteľov naftových vozidiel so zlým softvérom, ale zatiaľ len s obmedzeným úspechom.