Úrokové sadzby ECV zostanú rekordne nízke ešte počas leta 2019

Centrálna banka v júni oznámila, že v posledných troch mesiacoch tohto roka zníži investície do nákupu dlhopisov eurozóny z 30 na 15 miliárd eur mesačne.

Ľubľana 5. októbra (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) zostanú na súčasnej rekordne nízkej úrovni minimálne ešte počas leta 2019. Povedal to v piatok Jožef Bradeško, viceguvernér slovinskej centrálnej banky, na investičnej konferencii v Ľubľane.



Podľa neho nie je pravdepodobné, že ECB zmení svoje usmernenie týkajúce sa programu nákupu aktív, pretože pokles globálnej ekonomiky nie je "dostatočne veľký".



"Zhoršenie pravdepodobne nebolo dosť veľké na to, aby ECB zmenila svoje usmernenie o očakávanom ukončení programu nákupu aktív v tomto roku," vyhlásil na konferencii.



Centrálna banka v júni oznámila, že v posledných troch mesiacoch tohto roka zníži investície do nákupu dlhopisov eurozóny z 30 na 15 miliárd eur mesačne a následne ich na konci decembra úplne zastaví. V konečnom bode tak banka cez tento program "vytlačí nové peniaze" v rozsahu takmer 2,7 bilióna eur.