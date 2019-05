Úroveň kancelárskych priestrov v Bratislave a Viedni je porovnateľná

Prvým kritériom výberu kancelárskych priestorov pre klienta je lokalita, k prioritám patrí dobrá dostupnosť autom pre zamestnancov a návštevníkov.

Bratislava 16. mája (TASR) - Úroveň kancelárií v slovenskej Bratislave a rakúskej Viedni je porovnateľná, nájomné je o niečo nižšie v hlavnom meste SR. Rozhodujúcim faktorom sú však náklady na pracovnú silu, ktoré môžu byť aj o 50 % nižšie v Bratislave ako vo Viedni. TASR o tom informovala realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield Slovakia.



"V súčasnosti bratislavský trh poskytuje dostatok možností výberu kancelárskych priestorov. Klienti preferujú nové administratívne budovy, ktoré sú certifikované. Výhodou nových projektov sú nízke servisné poplatky v porovnaní so staršou budovou," priblížila konzultantka spoločnosti Simona Slaninová.



Nové budovy poskytujú státia pre bicykle, šatne a sprchy či terasu na streche, ktorú môžu využívať všetci pracovníci. Firmy sa snažia pre svojich zamestnancov vytvoriť pohodlné prostredie formou tzv. chillout zón, ktoré poskytujú oddych a relax.



"Priemerná cena za štvorcový meter (m2) v centre Bratislavy a v novej biznisovej lokalite, na hranici mestských častí Staré Mesto a Ružinov, za rok 2018 a za prvý štvrťrok 2019 v triede A bola porovnateľná, a to 16,5 eura/m2," konštatovala konzultantka Slaninová. V Košiciach sa priemerná cena prémiových kancelárskych priestorov pohybovala v uvedenom období približne na úrovni 14 eur/m2.



V susedných krajinách mohli byť ceny výrazne vyššie, pretože tamojšie trhy sú väčšie a majú viac možností. V českej Prahe bola priemerná cena kancelárií triedy A na úrovni 22,50 eura/m2, v poľskej Varšave sa pohyboval priemer okolo 23,75 eura/m2 a v Budapešti to mohlo byť až 24,50 eura/m2, uzatvára poradenská spoločnosť.