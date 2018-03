ÚRSO: Proces tvorby cenových vyhlášok pokročil, rokuje sa už 3 mesiace

Člen Rady združenia ZSS Vechter uviedol, že by bolo lepšie, keby na rokovaniach o cenových vyhláškach bolo viacero spotrebiteľských organizácií.

Bratislava 19. marca (TASR) - Proces tvorby cenových vyhlášok značne pokročil a intenzívne odborné rokovania a diskusie o relevantných pripomienkach, podnetoch a návrhoch pokračujú v zmysle platnej legislatívy s desiatkami účastníkov trhu a združení už tri mesiace. Uviedol to Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v reakcii na piatkové (16.3.) vyjadrenia Združenia slovenských spotrebiteľov (ZSS).



Člen Rady združenia ZSS Juraj Vechter pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľov (15.3.) 16. marca 2018 povedal, že ZSS by sa chcelo zrejme v apríli stretnúť s predstaviteľmi ÚRSO a hovoriť o nových cenových vyhláškach. Vechter dodal, že by bolo lepšie, keby na rokovaniach o cenových vyhláškach bolo viacero spotrebiteľských organizácií.



"ÚRSO ku dnešnému dňu neeviduje iniciatívu na zapojenie sa do procesu tvorby vyhlášok od spomínaného združenia, môže tak však stále urobiť v zmysle zákona," informoval Igaz.



Igaz zároveň pripomenul, že v záujme transparentnosti a odbornosti a v snahe zapojiť do procesu tvorby čo najširšie spektrum účastníkov trhu v zmysle zákona, široko ÚRSO informoval prostredníctvom slovenských médií odbornú aj laickú verejnosť o začiatku rozsiahleho procesu tvorby vyhlášok už 17. januára 2018.



"Na aktívne zapájanie sa do prípravy právnych predpisov formou zasielania podnetov na úrad bola cez médiá vyzvaná aj verejnosť. ÚRSO zdôrazňuje, že medzi najdôležitejšie požiadavky úradu pri tvorbe nových vyhlášok patrí ochrana zraniteľných odberateľov a s tým súvisiaca požiadavka vyčíslenia prípadných ekonomických dopadov na jednotlivé odberateľské skupiny. Proces tvorby vyhlášok je odborne a legislatívne mimoriadne náročný proces s presne stanovenými postupmi a časovými termínmi v zmysle zákona, ktoré musia účastníci rokovaní rešpektovať," dodal Igaz.