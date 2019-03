USA a Čína pripravujú konečnú obchodnú dohodu

USA plánujú stretnutie prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v polovici marca, aby uzavreli dohodu, ktorá by ukončila takmer rok trvajúcu obchodnú vojnu.

Washington 1. marca (TASR) - Americkí vyjednávači pripravujú konečnú verziu obchodnej dohody s Čínou, ktorá by mohla byť podpísaná v najbližších týždňoch.



USA plánujú stretnutie prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v polovici marca, aby uzavreli dohodu, ktorá by ukončila takmer rok trvajúcu obchodnú vojnu dvoch najväčších svetových ekonomík. Minister financií Steve Mnuchin v tejto súvislosti uviedol, že sa pripravuje 150-stranový dokument, ale zdôraznil tiež, že je potrebné urobiť ešte "veľa práce".



Ekonomický poradca amerického prezidenta Larry Kudlow zase vyhlásil, že obe strany dosiahli "úžasný" pokrok a dodal, že dohoda je na obzore.



Prezidenti USA a Číny Trump a Si Ťin-pching sa počas summitu G7 v Argentíne začiatkom decembra 2018 dohodli na prímerí v obchodom spore, ktoré malo vypršať 1. marca. Ale tento týždeň v pondelok (25. 2.) Spojené štáty oznámili, že odložia pôvodne naplánované zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar po vypršaní prímeria, vzhľadom na výsledky ostatného kola rozhovorov, ktoré označil americký prezident za "mimoriadne produktívne". Trump vtedy dodal, že onedlho sa stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, a to v Mar-a-Lago na Floride, kde by sa obchodná dohoda mala uzatvoriť.