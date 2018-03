USA a Južná Kórea vyrokovali novú obchodnú dohodu

Južná Kórea zároveň dostala výnimku z ciel na dovoz ocele do USA.

Washington 28. marca (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea v stredu oznámili, že vyrokovali novú dvojstrannú obchodnú dohodu. Južná Kórea zároveň dostala výnimku z ciel na dovoz ocele do USA.



O dohode informovali v spoločnom vyhlásení americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a juhokórejský minister obchodu Hyun Chong Kim. Revidovaná obchodná dohoda rieši problémy investícií, ciel, obchodu s autami a metód na urovnanie sporov medzi obomi stranami, uvádza sa vo vyhlásení.



USA minulý týždeň signalizovali, že Washington a Soul sú blízko dohody o dodatkoch a zmenách dohody o voľnom obchode medzi obomi krajinami (United States-Republic of Korea Free Trade Agreement, KORUS FTA), ktorá vstúpila do platnosti v roku 2012.



Nová dohoda podľa Lighthizera zníži deficit USA v obchode s Južnou Kóreou a je dobrá pre amerických pracovníkov a firmy.