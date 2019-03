Američania by po brexite chceli od Britov zníženie noriem na potraviny

Po tom, ako Británia z EÚ vystúpi, by podľa USA mala takzvané "sanitárne a fytosanitárne" štandardy na dovážané výrobky zrušiť.

Londýn 3. marca (TASR) - Británia po odchode z Európskej únie (EÚ) nezníži svoje štandardy v oblasti bezpečnosti potravín len preto, aby uzatvorila obchodnú dohodu so Spojenými štátmi. Uviedla to koncom tohto týždňa britská vláda. Reagovala tak na predstavy USA vo veci americko-britskej obchodnej dohody, ktoré Washington zverejnil vo štvrtok (28. 2.).



Američania dali vo svojom zozname cieľov najavo, že požadujú "úplný prístup svojich agroproduktov na britský trh". To by zvýšilo množstvo amerických potravín na pultoch britských obchodov.



Európska únia v súčasnosti nepovoľuje dovoz niektorých amerických potravín. Ide napríklad o kurčatá ošetrované chlórom či hovädzie mäso zo zvierat, ktoré boli kŕmené rastovými hormónmi.



Po tom, ako Británia z EÚ vystúpi, by podľa USA mala takzvané "sanitárne a fytosanitárne" štandardy na dovážané výrobky zrušiť. Hovorkyňa britskej vlády však uviedla, že "normy v oblasti potravín sa pre budúce obchodné dohody znižovať nebudú".



Národná únia amerických farmárov tvrdí, že americké kurčatá a hovädzie mäso, pri ktorých sa uplatňujú procesy v EÚ zakázané, sú bezpečné. Podľa amerických farmárov ide zo strany EÚ len o šírenie strachu. Zástupcovia britských farmárov však nesúhlasia a od britskej vlády žiadajú, aby požiadavky Washingtonu neprijala.



K cieľom USA, ktoré Washington pripravil na 18 stranách, patrí aj menová otázka. USA žiadajú, aby sa Británia neuchýlila k "manipulácii meny" s cieľom zvýšiť príjmy z obchodu alebo zlacniť britské výrobky na americkom trhu. K ďalším požiadavkám patrí, aby britská národná zdravotná služba "nediskriminovala" pri nákupe tovarov a služieb americké farmaceutické firmy a výrobcov zdravotníckych pomôcok.



Ciele americkej administratívy, ktoré zverejnil Úrad obchodného splnomocnenca USA, sú zatiaľ iba prvým krokom v očakávanom dlhom vyjednávacom procese medzi Londýnom a Washingtonom. V súčasnosti dosahuje vzájomný obchod medzi krajinami hodnotu okolo 173 miliárd libier (201,24 miliardy eur).



(1 EUR = 0,85968 GBP)