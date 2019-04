Čína urobila pokrok smerom k posilneniu ochrany patentov

Čínska vláda prijala kroky, ktorých cieľom je reorganizácia ministerstiev a úradov zodpovedných za ochranu a uplatňovanie duševného vlastníctva.

Washington 25. apríla (TASR) - Čína urobila pokroky smerom k posilneniu ochrany amerických technológií a patentov. Zatiaľ však nezašla dostatočne ďaleko, aby vyriešila hlavný bod sporu s USA, uviedli americkí obchodní predstavitelia.



Snahy Pekingu zatiaľ "nenaplnili potrebné fundamentálne zmeny", uviedol Úrad obchodného predstaviteľa prezidenta USA (USTR) vo svojej výročnej správe pre Kongres, ktorá bola vydaná len niekoľko dní pred začiatkom ďalšieho kola obchodných rokovaní medzi USA a Čínou.



Predstaviteľ USTR povedal novinárom, že čínska vláda prijala kroky, ktorých cieľom je reorganizácia "ministerstiev a úradov zodpovedných za ochranu a uplatňovanie duševného vlastníctva", a pokračuje v reforme svojho právneho systému. "Stále je však príliš skoro na to, aby sme povedali, či tieto snahy povedú k podstatnému zlepšeniu ochrany a uplatňovania duševného vlastníctva v Číne".



Obchodné rokovania medzi USA a Čínou by mali pokračovať v utorok v Pekingu a potom sa 8. mája presunú do Washingtonu.