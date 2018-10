USA pripravujú clá aj na zvyšný čínsky dovoz

Nové clá by mali byť oznámené začiatkom decembra a týkať by sa mali čínskych tovarov objeme 257 miliárd USD.

Washington 29. októbra (TASR) - USA pripravujú nová clá aj na ostatný čínsky dovoz. Washington ich zavedie, ak obchodné rokovania medzi prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom nezmiernia obchodnú vojnu, povedali pre Bloomberg News tri zdroje oboznámené so záležitosťou.



Nové clá by mali byť oznámené začiatkom decembra a týkať by sa mali čínskych tovarov objeme 257 miliárd USD (225,81 miliardy eur), na ktoré sa nevzťahujú doterajšie clá. To znamená, že po 60-dňovom období vyhradenom na verejné pripomienky by mali začať platiť začiatkom februára.



Akciový trh v USA bezprostredne po zverejnení správy klesol. Akcia Boeingu padla o vyše 5 %. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa o 19.36 h SELČ nachádzal s mínusom 0,35 % na úrovni 24.601,83 bodu.