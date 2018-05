EÚ označila americké clá na oceľ a hliník ako neoprávnené

Predseda Európskej komisie Juncker zdôraznil, že EÚ nie je zdrojom tohto problému, ale jednou z obetí.

Brusel 31. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je presvedčená, že jednostranné americké tarify sú neoprávnené, sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a sú príkladom protekcionizmu. Uviedol to vo štvrtok poobede predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker na oznámenie administratívy USA, že uvalí clá na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Mexika a EÚ. Tieto krajiny mali dočasnú výnimku, ktorá sa skončí v piatok (1.6.).



Americký minister obchodu Wilbur Ross vo štvrtok oficiálne potvrdil, že clo na dovoz ocele je 25 % a 10 % na dovoz hliníka. Clá začnú platiť v piatok od polnoci miestneho času (od 5.00 SELČ).



"Toto rozhodnutie ma znepokojuje. EÚ je presvedčená, že tieto jednostranné americké tarify sú neoprávnené a sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Je to čistý a jednoduchý protekcionizmus," uviedol Juncker krátko po oznámení Washingtonu.



Šéf exekutívy EÚ pripomenul, že eurokomisia v posledných mesiacoch spolupracovala s USA "na všetkých možných úrovniach" v snahe spoločne riešiť problém nadmernej kapacity v oceliarskom sektore. Zdôraznil, že EÚ nie je zdrojom tohto problému, ale jednou z obetí.



"Spojené štáty nám teraz nenechávajú inú možnosť, ako pokračovať v urovnávaní sporu podľa pravidiel WTO a uložením dodatočných ciel na počet dovážaných tovarov z USA. Budeme brániť záujmy Únie v plnom súlade s medzinárodným obchodným právom," odkázal Juncker do Bieleho domu.



Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorá v mene EÚ viedla rokovania s americkou stranou, v správe pre médiá priznala, že "dnes je zlý deň pre svetový obchod".



Komisárka zdôraznila, že európska strana urobila všetko preto, aby sa vyhla takémuto výsledku a ona sa počas niekoľkých posledných mesiacov snažila zapojiť USA do pozitívnej transatlantickej obchodnej agendy s dôrazom na to, aby EÚ bola úplne, navždy a bez dodatočných podmienok vyňatá z týchto sadzieb.



"V priebehu rokovaní sa USA snažili využiť hrozbu obchodných obmedzení ako pákový efekt na získanie ústupkov od EÚ. To nie je spôsob, aký používame a určite nie medzi dlhoročnými partnermi, priateľmi a spojencami," opísala situáciu Malmströmová.



Podľa jej slov reakcia EÚ na rozhodnutie USA bude primeraná a v súlade s pravidlami WTO. Priznala, že Únia tiež začne zavádzať opatrenia na vyváženie situácie a podnikne všetky potrebné kroky na ochranu európskeho trhu.



