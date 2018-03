USA koncom týždňa predstavia nové clá na čínsky import

Výšku nových ciel odhadujú na 60 miliárd USD (48,74 miliardy eur) a budú sa týkať dovozu technológií, telekomunikačných zariadení a ďalších položiek.

Washington 20. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trump v piatok 23. marca odhalí nové clá na čínsky import. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. Výšku nových ciel odhadujú na 60 miliárd USD (48,74 miliardy eur) a budú sa týkať dovozu technológií, telekomunikačných zariadení a ďalších položiek.



Jeden zo zdrojov je z prostredia obchodu a diskutoval o tejto otázke s administratívou. Podľa neho zavedeniu nových ciel pre Čínu môže predchádzať obdobie verejných pripomienok, čo by mohlo oneskoriť ich vstup do platnosti a umožnilo priemyselným skupinám a spoločnostiam podať námietky.



To bude výrazne odlišný postup ako pri rýchlom zavádzaní ciel na oceľ a hliník, ktoré majú vstúpiť do platnosti 23. marca, len 15 dní po tom, ako ich podpísal prezident Trump.



Biely dom odmietol správu o nových clách komentovať. Čína však vyhlásila, že prijme odvetné opatrenia.



Podľa druhého zdroja z administratívy, nové tarify sa opierajú o americký obchodný zákon z roku 1974 a budú zamerané predovšetkým na informačné technológie, spotrebnú elektroniku a telekomunikácie a ďalšie produkty, ktoré využívajú duševné vlastníctvo USA. Ale mohli by byť oveľa širšie a zasiahli by spotrebiteľské výrobky, ako napríklad odevy a obuv.



Čína má so Spojenými štátmi obchodný prebytok vo výške 375 miliárd USD a keď nedávno ekonomický poradca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga navštívil Washington, americká administratíva na neho naliehala, aby navrhol spôsob, ako tento prebytok zredukovať.



V januári Trump médiám prezradil, že uvažoval o veľkej pokute v rámci vyšetrovania údajnej krádeže amerického duševného vlastníctva Čínou. Trump tvrdil, že čínska vláda nútila americké spoločnosti, aby preniesli svoje duševné vlastníctvo do Číny, ak tam chcú podnikať.



Vyhliadky na protičínske clá znepokojujú desiatky amerických obchodných zoskupení, ktoré v nedeľu (18.3.) varovali, že sa tým zvýšia konečné ceny pre spotrebiteľov a zlikvidujú pracovné miesta.



(1 EUR = 1,2309 USD)