Maloobchodné firmy z USA chcú, aby Trump zmiernil clá na čínsky tovar

Firmy napísali americkému prezidentovi list.

New York 20. marca (TASR) - Skupina veľkých amerických firiem z maloobchodného sektora požaduje od prezidenta Donalda Trumpa, aby ešte raz pouvažoval o spôsobe zavedenia ciel na dovoz tovarov z Číny. Takýto krok by totiž mohol poškodiť americké rodiny.



Firmy napísali Trumpovi list. Dôvodom boli mediálne správy, podľa ktorých vláda pripravuje clá na dovoz tovarov z Číny v celkovej ročnej hodnote až 60 miliárd USD (48,74 miliardy eur). Firmy podpísané pod listom, medzi ktorými sú napríklad Walmart, Target, JC Penney, American Eagle Outfitters a Costco, majú celkové ročné tržby vyše 1,5 bilióna USD a zamestnávajú desiatky miliónov ľudí.



Firmy varovali, že široko aplikované opatrenia na dovoz z Číny poškodia domácnosti v USA tým, že sa zvýšia ceny. V liste poukázali na to, že v USA sú dane na základné spotrebiteľské tovary už teraz vysoké. Jedným z dôvodov sú dovozné clá vo výške 32 % a 67 % na základné oblečenie a obuv. Prípadné zavedenie plošných ciel na dovoz z Číny by najviac zasiahlo nízkopríjmové rodiny.



(1 EUR = 1,2309 USD)