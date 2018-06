USA nalieha na spojencov, aby zastavili import ropy z Iránu

Tento krok pravdepodobne zvýši tlak na rast cien ropy, hoci spojenec USA a rival Iránu v regióne - Saudská Arábia - naznačil, že zvýši produkciu ropy.

Washington 27. júna (TASR) - Spojené štáty varovali svojich spojencov, že do 4. novembra musia ukončiť dovoz ropy z Iránu. V opačnom prípade budú čeliť sankciám, uviedla v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na úradníka Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov.



Úradník naznačil, že už nebude ďalšie obdobie postupného znižovania importu ropy po tom ako sankcie vojdú do platnosti po uplynutí 180 dní odkedy prezident Donald Trump v máji jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Iránom. "Znižovanie dodávok by malo prebiehať teraz," uviedol.



Tento krok pravdepodobne zvýši tlak na rast cien ropy, hoci spojenec USA a rival Iránu v regióne - Saudská Arábia - naznačil, že zvýši produkciu ropy. Aj Rusko oznámilo, že plánuje zvýšiť ťažbu ropy.



Americký predstaviteľ ďalej uviedol, že Trumpova administratíva ešte plánuje rokovať s Čínou, Indiou a Tureckom, pretože je nevyhnutné presvedčiť Peking a Naí Dillí, ak majú byť sankcie proti Teheránu účinné. Sú však náznaky, že tieto rastúce ekonomiky, hladné po energii, skokovo neznížia dodávky ropy z Iránu.