USA neprijmú cielené opatrenia proti čínskym investíciám

Biely dom oznámil, že namiesto cielených opatrení posilní existujúce kontrolné mechanizmy.

Washington 27. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v spore okolo údajne neférových investičných praktík Číny vzdal cielených opatrení, ktoré by bránili v prístupe k americkým technológiám. USA sa obávajú krádeže duševného vlastníctva a ohrozenia národnej bezpečnosti investormi z Číny predovšetkým v oblasti technológií.



Trump napriek tomu zatiaľ stavil na miernejší postup. To spôsobilo uvoľnenie na trhoch a nálada investorov, ktorí sa obávali eskalácie konfliktu medzi Washingtonom a Pekingom, sa zlepšila.



Biely dom oznámil, že namiesto cielených opatrení posilní existujúce kontrolné mechanizmy. Tie sú v kompetencii Výboru pre zahraničné investície v USA (CFIUS). Trump tak vyhovel odporúčaniu ministerstva financií, ktoré vychádza z návrhu zákona v Kongrese. Zákon umožní zasiahnuť proti "lúpežným praktikám", uviedol Trump. Ak však Kongres zákon urýchlene neschváli, Trump zavedie príslušné obmedzenia.



Americký minister financií Steven Mnuchin pre CNBC povedal, že zmena zákona kontroly investícií spôsobí, že niektoré krajiny sa dostanú pod prísnejší dohľad. Reforma nie je namierená špeciálne proti Číne. Mnuchin neočakáva, že nový kontrolný systém negatívne ovplyvní ekonomiku. "Nevyvolá to viac neistoty," ubezpečil.