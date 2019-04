USA opakovane nesúhlasia so zvýšením financií v MMF

Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa momentálne nesúhlasí so zmenami.

Washington 12. apríla (TASR) - USA opakovane vyjadrili nesúhlas so zvýšením financovania a prerozdelením akcionárskych hlasovacích práv pre Medzinárodný menový fond (MMF). Dostali sa tak do sporov s ostatnými akcionármi, ktorí požadujú zvýšenie zdrojov MMF a zlepšenie jeho dohľadu.



Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa momentálne nesúhlasí so zmenami. To znamená, že snaha o zvýšenie financií pre MMF a reorganizácia hlasovacích práv je zrejme odkázaná na neúspech. Hlasovacie kvóty sa naposledy upravovali takmer pred 10 rokmi.



"Podľa nášho názoru MMF má v súčasnosti dostatok zdrojov, aby plnil svoje úlohy, a krajiny majú dodatočné zdroje pre prípad krízy," povedal Mnuchin vo vyhlásení pre riadiaci výbor MMF. "Preto teraz nevidíme potrebu zvýšiť kvóty a podporujeme skoré zatvorenie 15. revízie všeobecných kvót," cituje ho agentúra Reuters.



Bez podpory USA sú len malé šance na úspech na tohtoročnom jarnom zasadnutí MMF a Svetovej banky vo Washingtone. "Nemáme možnosť získať väčšinu pre akékoľvek zmeny týkajúce sa kvót MMF," povedal pre Reuters nemenovaný zástupca Nemecka.



Naposledy sa prerozdelenie hlasovacích kvót udialo v roku 2010, keď sa zvýšili podiely a vplyv významných reformných trhov vrátane Číny a Brazílie. MMF má v súčasnosti k dispozícii približne jeden bilión dolárov (883,31 miliardy eur) na úvery. Finančné zdroje fondu sa zväčšili v roku 2009, keď vrcholila globálna kríza.



Rezerva by mala vypršať v novembri 2022. Britský minister financií Philip Hammond sa obáva, že neúspech snahy o zvýšenie rezervy môže ochromiť schopnosť MMF pomôcť Venezuele pri riešení jej zhoršujúcej sa humanitárnej a ekonomickej krízy. "Všetci očakávame, že pri ďalšom vývoji situácie vo Venezuele nastane čas, keď budeme potrebovať rozsiahly program na podporu Venezuely. Veľká Británia sa preto veľmi snaží zabezpečiť, aby MMF mal dostatok financií."



Na ropu bohatá Venezuela zápasí s politickou a ekonomickou turbulenciou, keďže prezident Nicolás Maduro bojuje o udržanie moci, kým západné mocnosti podporujú opozičného lídra Juana Guaidóa. Akcionári MMF a Svetovej banky sú však zatiaľ nerozhodní v tom, či majú uznať Guaidóa za venezuelskú hlavu štátu.



(1 EUR = 1,1321 USD)