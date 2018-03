USA poslali Číne požiadavky na zníženie vysokého obchodného deficitu

Deficit USA v obchode s Čínou dosahuje okolo 375 miliárd USD a Washington chce, aby ho Peking čo najskôr zredukoval zhruba o 100 miliárd USD.

Peking 26. marca (TASR) - Spojené štáty vyzvali Peking na konkrétne kroky, ktoré povedú k redukcii obrovského deficitu USA vo vzájomnom obchode. K nim patrí napríklad zníženie ciel na dovoz amerických áut. Uviedol to v pondelok denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje.



Deficit USA v obchode s Čínou dosahuje okolo 375 miliárd USD a Washington chce, aby ho Peking čo najskôr zredukoval zhruba o 100 miliárd USD. Okrem zníženia dovozných ciel na autá Washington žiada od Číny napríklad aj zvýšenie dovozu čipov vyrobených v USA a zlepšenie prístupu amerických firiem k čínskemu finančnému sektoru. Podľa denníka americký minister financií Steven Mnuchin a obchodný zástupca Robert Lighthizer uviedli požiadavky Washingtonu v liste novému podpredsedovi čínskej vlády Liou Cheovi zodpovednému za oblasť ekonomiky.



Napätie medzi USA a Čínou vzrástlo minulý týždeň, keď americký prezident Donald Trump podpísal dekrét, ktorý by mohol viesť k zavedeniu dovozných ciel na čínsky tovar až za 60 miliárd USD. Už predtým rozhodol o uvalení dovozných ciel na oceľ a hliník.



Čína koncom minulého týždňa reagovala, že plánuje zaviesť dodatočné clá na dovoz amerických produktov za zhruba 3 miliardy USD. Ako informovala agentúra Reuters, Peking by podľa ekonóma zo spoločnosti Aberdeen Standard Investments Alexa Wolfa mohol navyše zhoršiť situáciu amerických nadnárodných firiem, ktorých tržby stále viac závisia od čínskeho trhu.



"Mohlo by to skomplikovať pozíciu firiem ako Apple, Microsoft, Starbucks či Nike," povedal Wolf. Čína by podľa neho mohla zvýšiť tlak na americké spoločnosti prostredníctvom nových regulačných opatrení a inšpekcií, pozastavenia vydávania exportných licencií na kľúčové polotovary či zvýšenia daňovej záťaže na americké nadnárodné koncerny v Číne.



(1 EUR = 1,2346 USD)