USA potrestali ruských oligarchov a vládnych predstaviteľov sankciami

Washington 6. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila sankcie na sedem ruských oligarchov a 17 predstaviteľov ruskej vlády, a to za "škodlivú činnosť" Ruska po celom svete, ako to nazvali Spojené štáty.



Americké ministerstvo financií v piatok uviedlo, že terčom sankcií sa stalo aj 12 spoločnosti vlastnených oligarchami, spolu so štátnou firmou na predaj zbraní a s pobočkou banky.



Nemenovaní vysokopostavení predstavitelia Trumpovej administratívy povedali pre tlačovú agentúru AP, že sankcie nie sú reakciou na nejakú jednu konkrétnu aktivitu. Podľa predstaviteľov majú potrestať Moskvu za jej celkovú konfrontačnú činnosť, napríklad za kroky na Krymskom polostrove a východnej Ukrajine, za podporu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, počítačové útoky a pokusy o rozvrátenie demokracie na Západe.



Tieto sankcie boli uvalené v období, keď sa americká administratíva snaží ukázať, že prezident Trump nie je voči Kremľu príliš mäkký, napísala AP.



"Ruská vláda sa zapája do celej škály škodlivej činnosti po celom svete, napríklad naďalej okupuje Krymský polostrov a podnecuje násilie na východe Ukrajiny, podporuje Asadov režim materiálnou pomocou aj zbraňami, ktorými režim bombarduje vlastných civilistov, takisto sa pokúša rozvrátiť západné demokracie a podniká zákerné počítačové aktivity," uviedol vo vyhlásení americký minister financií Steven Mnuchin, ktorého citovala agentúra Reuters.