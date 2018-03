Amazon má záujem o priestory Toys 'R' Us

Zástupcovia Amazonu a Toys R 'Us odmietli tieto správy komentovať.

Seattle 20. marca (TASR) - Americký internetový obchod Amazon hľadá možnosti ako rozšíriť svoje maloobchodné prevádzky. Uvažuje preto o prevzatí niektorých obchodov skrachovanej siete hračkárstiev Toys "R" Us. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Spresnili, že on-line predajca nemá záujem o udržiavanie značky Toys 'R' Us, ale o uvoľnené priestory.



Takýto krok by umožnil Amazonu rozšíriť počet jeho tzv. kamenných obchodov po tom, ako vlani potraviny Whole Foods Market, ktoré majú viac ako 450 predajní. Internetový gigant so sídlom v Seattli tiež otvoril vlastnú sieť kníhkupectiev.



Zástupcovia Amazonu a Toys R 'Us odmietli tieto správy komentovať.



Nové priestory by takisto umožnili Amazonu priblížiť sa viac ku klientom a otvoriť si nové sklady, z ktorých by im mohol rýchlejšie doručiť objednaný tovar.



Amazon však nie je pod žiadnym tlakom na dosiahnutie dohody a prípadné rokovania nemusia priniesť žiadny výsledok. V roku 2015 Amazon diskutoval o prevzatí časti zo siete obchodov s elektronikou RadioShack po vyhlásení konkurzu, ale z rozhovorov nič nevyplynulo.



Toys 'R' Us môžu medzitým prežívať v obmedzenej forme. Spoločnosť v septembri podala návrh na vyhlásenie konkurzu a minutý týždeň oznámila, že začala likvidovať viac ako 700 obchodov v USA. Ale 200 najlepších bude ešte v najbližších niekoľkých týždňoch ďalej fungovať.



Aj kanadská divízia Toys 'R' Us je na predaj. Reťazec dúfa, že práve kanadská divízia, ktorá je v dobrom stave, si nájde kupca a ten by prípadne mohol prevádzkovať aj niektoré obchody v USA z kanadskej základne.



Investičná skupina vedená Isaacom Larianom, zakladateľom výrobcu hračiek MGA Entertainment, už predložila ponuku na získanie kanadskej divízie.