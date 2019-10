USA umožnili Chevronu pokračovať v ťažbe ropy vo Venezuele

Washington 22. októbra (TASR) - Americké ministerstvo financií umožnilo ropnej firme Chevron pokračovať v produkcii ropy vo Venezuele ďalšie tri mesiace. Uviedla to agentúra Reuters.



Ministerstvo opätovne obnovilo Chevronu ťažobnú licenciu, ktorá mala pôvodne platiť iba do 25. októbra. Obnovenie umožní spoločnosti pokračovať v aktivitách vo Venezuele až do 22. januára.



Licencia sa stala predmetom intenzívnych diskusií v americkej administratíve, ktorá sa prostredníctvom rozsiahlych sankcií snaží dostať súčasného prezidenta Nicolása Madura z úradu. Jej obnovenie je považované za víťazstvo niektorých ľudí v americkej administratíve, ku ktorým patrí aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Podľa nich je potrebné udržať si vo Venezuele časť aktív, ktoré prispejú k rýchlejšiemu zotavovaniu ekonomiky po skončení Madura.



Oponenti predlžovania licencie sú presvedčení, že práve pokračovanie ťažby zo strany Chevronu umožňuje Venezuele naďalej ťažiť a platiť dlhy. To podľa nich pomáha Madurovi udržať sa pri moci.



Chevron pôsobí vo Venezuele takmer 100 rokov a v súčasnosti tam zamestnáva priamo približne 300 ľudí. Spoločné podniky so štátnou firmou PDVSA podporujú približne 8800 obyvateľov Venezuely.