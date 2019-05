USA varujú, že aj čínske drony by mohli kradnúť údaje

Varovanie prichádza v čase, keď technologický sektor v Číne priťahuje bezprecedentnú pozornosť sveta a je terčom kontroly v zahraničí.

Washington 21. mája (TASR) - USA v utorok varovali, že drony vyrobené v Číne by mohli poskytovať špionážnym agentúram v Pekingu "neobmedzený prístup" k ukradnutým údajom. Informovala o tom televízna stanica CNN.



Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v pondelok (20. 5.) upozornilo, že čínske drony predstavujú „potenciálne riziko pre informácie".



Vláda USA má "veľké obavy z akéhokoľvek technologického produktu, ktorý prenáša americké údaje na územie autoritárskeho štátu, keďže ten povoľuje svojim spravodajským službám neobmedzený prístup k týmto údajom alebo inak zneužíva tento prístup," citovala CNN zo správy ministerstva.



Toto varovanie prichádza v čase, keď technologický sektor v Číne priťahuje bezprecedentnú pozornosť sveta a je terčom kontroly v zahraničí. A tiež v čase, keď eskaluje americko-čínsky obchodný konflikt.



Washington minulý týždeň zakázal americkým spoločnostiam predávať alebo prenášať americkú technológiu na čínskeho telekomunikačného giganta Huawei, aj keď ministerstvo obchodu USA neskôr dalo firme 90-dňový odklad.



Americké tajné služby veria, že Huawei je podporovaný čínskou armádou a jeho vybavenie by mohlo poskytnúť pekinským špionážnym agentúram "zadné dvierka" do komunikačných sietí iných krajín.



Washington tiež tlačí na svojich najbližších spojencov, aby odmietli technológiu Huawei.



V správe ministerstva nie sú uvedené žiadne konkrétne firmy, ale približne 70 % svetovej produkcie dronov na komerčné účely sa vyrába na juhu Číny.



Pentagon zakázal armáde používať čínske drony z bezpečnostných dôvodov už od roku 2017.