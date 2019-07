USA vraj môžu vydať licencie na obchodovanie s Huawei do 2 týždňov

Ministerstvo obchodu USA pridalo v máji Huawei, najväčšieho výrobcu telekomunikačných zariadení na svete, na tzv. čierny zoznam firiem, ktorým nesmú americké spoločnosti dodávať tovar.

Washington 15. júla (TASR) - Spojené štáty môžu schváliť licencie pre domáce firmy na opätovné spustenie predaja komponentov spoločnosti Huawei za necelé dva týždne. Uviedol to nemenovaný vysoký predstaviteľ USA. To signalizuje, že sľub prezidenta Donalda Trumpa o zmiernení reštrikcií proti čínskej spoločnosti, sa môže stať rýchlo skutočnosťou.



Ministerstvo obchodu USA pridalo v máji Huawei, najväčšieho výrobcu telekomunikačných zariadení na svete, na tzv. čierny zoznam firiem, ktorým nesmú americké spoločnosti dodávať tovar ani služby bez špeciálnej licencie.



Ale koncom minulého mesiaca Trump po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom oznámil, že americké firmy by mohli predávať niektoré komponenty Huawei. A v uplynulých dňoch minister obchodu Wilbur Ross vyhlásil, že ministerstvo vydá licencie v prípadoch, keď to neohrozí národnú bezpečnosť.



Trumpov obrat a rýchly postup v otázke licencií naznačujú, že lobing firiem vyrábajúcich čipy, spolu s politickým tlakom Číny, môžu viesť k oživeniu predaja amerických technológií spoločnosti Huawei.



Dvaja americkí výrobcovia čipov, ktorí dodávajú komponenty Huawei, pod podmienkou zachovania anonymity potvrdili agentúram, že požiadajú o licencie.



Huawei v roku 2018 nakúpil v USA komponenty za zhruba 70 miliárd USD (62,21 miliardy eur), z toho približne 11 miliárd USD šlo na nákup čipov od Qualcomm, Intel, Micron Technology a ďalších firiem.



„Spoločnosti predkladajú žiadosti tak, ako to vyžadujú nariadenia,“ povedal právnik Kevin Wolf, bývalý úradník ministerstva obchodu.



Hovorca Huawei v tejto súvislosti povedal, že koncern by mal byť úplne odstránený z čierneho zoznamu, namiesto toho, aby dodávatelia z USA žiadali o dočasné licencie. A dodal, že Huawei nebol uznaný vinným zo žiadneho relevantného previnenia a nepredstavuje žiadne riziko pre kybernetickú bezpečnosť USA ani iných krajín.



Americké firmy môžu dodávať tovar a služby Huawei s cieľom zachovať existujúce siete a poskytovať aktualizácie softvéru pre mobilné telefóny Huawei, ktoré si klienti kúpili pred vydaním zákazu, ale nesmú koncernu predávať nové výrobky a služby.



Okrem toho niektorí predajcovia čipov v USA nebudú potrebovať licencie, pretože mnohé z nich sa vyrábajú v zahraničí s využitím len zopár amerických komponentov.



Americkí predstavitelia sa v ostatných týždňoch snažili objasniť novú politiku a uviedli, že umožnia predaj technológií, ktoré sú ľahko dostupné v zahraničí, ak to neohrozí národnú bezpečnosť. Ale zopakovali tiež, že Huawei zostáva na čiernom zozname.



Americký polovodičový priemysel lobuje za širšie úľavy a argumentuje tým, že bezpečnostné ciele USA by sa mali rozvíjať spôsobom, ktorý nenarúša schopnosť firiem konkurovať globálne a udržať si vedúce postavenie v oblasti technológií.



Napriek tomu stále nie je jasné, ktorým produktom budú udelené licencie. Niektorí americkí dodávatelia žiadajú vniesť viac jasnosti do celej záležitosti. Jedného z výrobcov vraj "vyšší predstaviteľ" USA informoval, že licencie môžu byť udelené do dvoch až štyroch týždňov.



Hovorca ministerstva obchodu povedal agentúram, že „v súčasnosti sa všetky licencie vyhodnocujú".



(1 EUR = 1,1253 USD)