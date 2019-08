USA vyškrtli niektoré položky zo zoznamu ciel na čínske produkty

Úrad amerického obchodného zástupcu vydal úplný zoznam položiek, ktorých sa nové clá týkať nebudú. Niektoré z nich už pritom podliehajú clám vo výške 25 %

Washington 18. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyškrtla niektoré položky, napríklad nábytok, detské potreby a internetové modemy a routery, zo zoznamu výrobkov, na ktoré sa budú od 1. septembra vzťahovať nové clá vo výške 10 %.



Trump v utorok (13. 8.) odložil do decembra tohto roka viac ako polovicu navrhovaných nových ciel. Odôvodnil to ochranou firiem aj spotrebiteľov pred dôsledkami obchodného sporu počas vianočnej nákupnej sezóny.



Zoznam importu oslobodeného od cla má 44 kategórií a jeho hodnota je 7,8 miliardy USD (6,32 miliardy eur). Sú na ňom aj chemické zlúčeniny používané pri výrobe plastov.



Čínske modemy a routery sú zase na zozname produktov v hodnote 200 miliárd USD, ktorých sa dotklo predchádzajúce zvýšenie ciel na 25 %. Od 1. septembra mali clá na ne stúpnuť o ďalších 10 %.



Aj nové clá na detský nábytok a iné produkty pre deti, ako sú kočíky a autosedačky, sa odkladajú. USA však stále plánujú od 1. septembra uplatniť clá na širokú škálu produktov vrátane tzv. inteligentných hodiniek, reproduktorov a slúchadiel Bluetooth.



Väčšinu položiek, ktoré boli vyškrtnuté zo zoznamu nových ciel, predstavuje nábytok vrátane plastových stoličiek. Časť tohto tovaru už totiž tiež zasiahli predchádzajúce kolá ciel. Práve maloobchodný predaj nábytku s obratom zhruba 114 miliárd USD najviac zasiahlo zvýšenie ciel na 25 % v máji tohto roka.



Americké ministerstvo práce tento týždeň uviedlo, že index cien bytového vybavenia v júli vzrástol už tretí mesiac po sebe, a to o 0,4 %, a prispel tak k nárastu spotrebiteľských cien v júli.



(1 EUR = 1,1076 USD)