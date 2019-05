USA zrušili clá na dovoz ocele a hliníka z Kanady a Mexika

USA zaviedli clo na dovoz ocele vo výške 25% a vo výške 10% na dovoz hliníka v marci 2018 z dôvodov národnej bezpečnosti.

Washington 18. mája (TASR) - Spojené štáty americké v piatok dosiahli dohody o zrušení ciel na dovoz ocele a hliníka z Kanady a Mexika, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenia jednotlivých vlád. Odstránili tak hlavnú prekážku k schváleniu novej severoamerickej obchodnej zmluvy.



Samostatné dohody, ktoré neuvalia kvóty USA na dodávky kanadských a mexických kovov, odstránia aj mexické a kanadské odvetné clá na širokú škálu výrobkov z USA, vrátane bravčového a hovädzieho mäsa a whisky.



Spojené štáty a Kanada uviedli, že ich dohoda bude implementovaná do nedele popoludnia a bude obsahovať nové obmedzenia, ktoré majú zabrániť, aby sa na americký trh dostala cez Kanadu oceľ a hliník z Číny a ďalších krajín za dumpingové ceny.



"S radosťou vám oznamujem, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s Kanadou a Mexikom a že budeme môcť predávať do týchto krajín naše výrobky bez ciel alebo bez väčších ciel," uviedol Trump na stretnutí Národného zväzu realitných agentov.



USA zaviedli clo na dovoz ocele vo výške 25% a vo výške 10% na dovoz hliníka v marci 2018 z dôvodov národnej bezpečnosti. Kanada aj Mexiko vysvetľovali 14 mesiacov, že ich kovopriemysel nepredstavuje žiadnu bezpečnostnú hrozbu, pretože ich ekonomiky sú integrované so Spojenými štátmi.



"Toto je jednoducho skvelá správa pre Kanaďanov," kanadský premiér Justin Trudeau uviedol pre novinárov po tom, ako oznámil dohodu pracovníkom v oceliarni Stelco Holdings v Hamiltone v štáte Ontario.



Trumpove clá na oceľ a hliník mali zabrániť, aby sa čínska nadprodukcia dostávala na americký trh. Dohoda obsahuje nový monitorovací systém, ktorý zabezpečí, aby sa oceľ a hliník z Číny a iných krajín nedostal do USA cez Kanadu a Mexiko.