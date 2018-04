USA zverejnili zoznam čínskych tovarov, ktoré môžu podliehať clám

Najnovší krok Washingtonu je zatiaľ posledným zo série opatrení a protiopatrení medzi svetovými veľmocami, ktoré by podľa investorov mohli skončiť obchodnou vojnou.

Washington/Peking 4. apríla (TASR) - Spojené štáty zverejnili zoznam čínskych tovarov v hodnote zhruba 50 miliárd USD (40,62 miliardy eur), ktoré by mohli podliehať sankčným clám. Podľa Washingtonu ide o sankcie za, ako tvrdí, krádeže amerického duševného vlastníctva.



Po zverejnení zoznamu približne 1300 produktov, ktorý v utorok (3.4.) zverejnil Úrad amerického obchodného splnomocnenca, bude v najbližších 60 dňoch nasledovať ďalšie prehodnocovanie a až potom Washington s konečnou platnosťou rozhodne, ktoré z uvedených tovarov budú podliehať dodatočným 25-% clám. Navrhované produkty sa týkajú viacerých sektorov, medzi nimi informačných a komunikačných technológií, robotiky či leteckého priemyslu.



Najnovší krok Washingtonu je zatiaľ posledným zo série opatrení a protiopatrení medzi svetovými veľmocami, ktoré by podľa investorov mohli skončiť obchodnou vojnou. Čína zoznam v stredu odsúdila a prisľúbila, že prijme odvetné kroky "v rovnakej intenzite a rovnakom rozsahu".



Čínske ministerstvo obchodu rozhodnutie USA označilo za "jednostranné a ochranárske praktiky" a dodalo, že postup Washingtonu posunie na pôdu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Zároveň oznámilo, že Čína "je pripravená prijať opatrenia v rovnakej intenzite a v rovnakom rozsahu voči americkým produktom," pričom ich oznámi už čoskoro. Na zoznam zareagovalo aj čínske veľvyslanectvo vo Washingtone, podľa ktorého "zoznam neposlúži záujmom Číny, ale ani USA".



Americký prezident Donald Trump nariadil v lete minulého roka vyšetrovanie čínskych obchodných praktík. Podľa USA Čína núti americké firmy, ktoré majú záujem o obchody na čínskom trhu, aby svoje technológie a duševné vlastníctvo poskytovali čínskym firmám.



Viaceré americké podniky, organizácie a dokonca aj členovia Trumpovej Republikánskej strany ale pred dovoznými clami varujú. Vplyvná Americká obchodná komora označila plánované clá na čínske výrobky za "dane poškodzujúce amerických spotrebiteľov".



Pripojil sa aj líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, ktorý v utorok na stretnutí s farmármi a podnikateľmi v štáte Kentucky uviedol, že "nie je fanúšikom ciel" a dúfa, že sa to celé podarí zastaviť skôr, než vzájomné odvetné opatrenia dosiahnu veľké rozmery.



(1 EUR = 1,2308 USD)